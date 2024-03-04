جنبلاط بحث مع هوكشتاين في مساعي التهدئة جنوبا

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، ترافقه السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط وعضوي كتلة "اللقاء الديمقراطي" والنائبين مروان حمادة ووائل أبو فاعور.



وخلال اللقاء، تم البحث في آخر المستجدات ومساعي التهدئة في جنوب لبنان.