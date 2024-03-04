نواب المعارضة التقوا هوكشتاين... عدوان: طالبنا بتسليح الجيش اللبنانيّ ودعمه

رأى النائب جورج عدوان أنّ أكثرية اللبنانيين لا يريدون ربط مصير لبنان بمصير غزة ومسألة الرئاسة بانتهاء حرب غزة.



ولفت، بعد لقاء جمع نواب المعارضة بالموفد الأميركيّ آموس هوكشتاين، إلى أنّه من الضروري أن يُسمع رأي ما تريده الأكثرية اللبنانية.



وقال: "ما يعبّرون عنه في الحكومة لا يعكس كل ما يطالب به اللبنانيون."



ودعا إلى تنفيذ القرار 1701 بحذافيره.



وأشار إلى أنّه من مسؤولية الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لتنفيذه وأنّه يتوجّب على الدولة اللبنانية حصرًا، أن تتخذ قرار الحرب والسلم.



وأعلن أنّهم طالبوا بتسليح الجيش اللبنانيّ ودعمه.



وأكّد أنّ تعديل القرار 1701 لا يصب في مصلحة لبنان.