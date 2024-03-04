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هوكشتاين أطلع ميقاتي على الجهود التي يبذلها من أجل التوصل إلى وقف الأعمال العسكرية
أخبار لبنان
2024-03-04 | 12:13
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هوكشتاين أطلع ميقاتي على الجهود التي يبذلها من أجل التوصل إلى وقف الأعمال العسكرية
استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عصر اليوم، في السراي الحكومي، الموفد الأميركي آموس هوكشتاين.
وشارك في الاجتماع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.
وأطلع هوكشتاين، ميقاتي على "المستجدات الأخيرة في المنطقة والجهود التي يبذلها من أجل التوصل إلى وقف الأعمال العسكرية".
أخبار لبنان
هوكشتاين
ميقاتي
الأعمال العسكرية
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