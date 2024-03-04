كتلة الوفاء للمقاومة وصفت مبادرة "الإعتدال الوطني" بالايجابية

أنهى وفد كتلة الإعتدال الوطني جولاته على الفرقاء السياسيين، بلقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة، حيث عرض الوفد مبادرته الرئاسية.



وبحسب معلومات الـLBCI، فإن كتلة الوفاء للمقاومة وصفت مبادرة "الإعتدال الوطني" بالايجابية، وأبلغت وفد الكتلة أنها ستطلع عليها وتدرسها وتعطي جوابها.



هذا وستزور الكتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري لإطلاعه على النتيجة التي وصلت إليها المبادرة.