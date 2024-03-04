"تجمع أهالي شهداء ومتضرري انفجار المرفأ": المشهد يزداد ضبابية وتعقيدا في ظل التسييس الممنهج لهذه المأساة الإنسانية

نفّذ "تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت"، وقفته الشهرية، أمام بوابة الشهداء رقم (٣) لمرفأ بيروت، في حضور عدد من أهالي ضحايا الانفجار وجرحاه.



وألقى رئيس التجمع إبراهيم حطيط كلمة دان فيها "ألاعتداءات الصهيونية على لبنان وما يرتكبه من مجازر وحشية في غزة ورفح وجنوب لبنان وبقاعه". وقال: "نقف اليوم وقفتنا الـ٤٣ أمام بوابة الشهداء رقم ٣، بعد ثلاث سنوات وسبعة أشهر على جريمة مجزرة مرفأ بيروت، والمشهد يزداد ضبابية وتعقيدا، في ظل التسييس الممنهج لهذه المأساة الإنسانية بغية طمس الحقيقة واغتيال العدالة والتهرب المعتاد من المحاسبة والعقاب".



وأضاف: "خلال وقفتنا الماضية، أعلنا أننا نتابع عن كثب ما يدور في أروقة السياسة لملء الشغور الذي سيقع في ٢٢ شباط بموقع مدعي عام التمييز، بعد إحالة القاضي غسان عويدات على التقاعد، وقلنا حينها إن هناك تسوية سياسية تطبخ، بعيدا من التعيين القانوني، وهو ما حصل بتكليف القاضي جمال الحجار لاعتبارات سياسية وطائفية".



وتابع: "لا يهمنا دخول المتاهات، ولكن هذا التكليف آت بالإنابة، وهو أمر يستحق التوقف عنده، خصوصا في جريمة انفجار المرفأ والشغور الواقع في الغرف وغياب التشكيلات القضائية مما سيساهم في زيادة التعقيد في هذا الملف".



وتوجّه إلى القاضي الحجار قائلا: "قرأنا الكثير عنك، ولا نسمح لأنفسنا بتقيمك، فكن شجاعا، كما هو معروف عنك، ولا تخضع للضغوط السياسية والإعلامية، خصوصا أننا نشهد بروباغندا تقوم بها منصات مشبوهة للتأثير عليك، فنحن أيضا أولياء دم، ولدينا أكثر من ٤٠ شهيدا وعشرات الجرحى والمتضررين. نرفض عودة قاضي التحقيق طارق البيطار، الذي نعتبره متآمرا علي قضيتنا ومتسببا رئيسيا في كل ما حصل وفي تجميد التحقيقات حتى الآن. لدينا عشرات الأدلة على ذلك، ولا شك في أنك مطلع عليها، فحذار من أن يستغل القاضي بيطار تقاعد القاضي عويدات ليعود من باب ما أسماه بالاجتهاد، وكلنا نعلم من أوصى له بهذا الأمر".



وأضاف: "لن نكرر المكرر، لا سيما الاستنسابية وعدم وحدة المعايير في الاستدعاءات والاتهامات، بعدما تغاضى عن العديد من المتسببين حتى هذه اللحظة، رغم علمهم بخطورة النترات، ولم يفعلوا شيئا لتجنيبنا الكارثة".



وتابع: "أتوجه بسؤال إلى القاضي البيطار من أجل أن يسمعه الرأي العام، لأن جواب هذا السؤال يشكل فضيحة أخرى مدوية من فضائح قاضي التحقيق، فكلنا نعلم أن قاضي الامور المستعجلة جاد معلوف هو من حجز على الباخرة في ١٩ كانون الأول ٢٠١٣. وبغض النظر أنك لم تستدعه، إلا بعد سنتين من مطالبتنا لك بذلك، وبعد نشرنا المراسلات التي وصلته وتعلمه بخطورة النترات من دون أن يهتم أو يفعل شيئا مكان حجزه حينها للباخرة حجزاً قضائياً، نحن نسألك، بعد وصول باخرة الموت روسوس إلى مرفأ بيروت في ٢١ تشرين الثاني ٢٠١٣ وحصولها بعد يومين على إذن سفر وكان عليها ان ترحل، من تدخل ليطلب تفتيش السفن ليكشف عليها، ومن هم اعضاء هذا الجهاز الذين كشفوا عليها وعلى مجراها فنيا في ٢٥ تشرين الثاني ٢٠١٣، أ قبل الحجز القضائي بـ٢٤ يوما، وهي المدة التي تتالت الدعوات والحجوزات على السفينة خلالها، وإلا كانت رحلت، وكفتنا شرها".