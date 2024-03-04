"الصحة" شجبت غارة العديسة: إصرار العدو على تكرار اعتداءاته على المراكز الصحية لن يؤدي إلى التغاضي عن هذه الجرائم

شجب المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة في بيان، بـ"أشد العبارات الغارة التي استهدفت مركز الهيئة الصحية الإسلامية - الدفاع المدني في بلدة العديسة، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين وجرح اثنين آخرين".



وأكد أن "إصرار العدو الاسرائيلي على تكرار اعتداءاته على المراكز الصحية لن يؤدي إلى التغاضي عن هذه الجرائم التي تتمادى قوات الاحتلال في ارتكابها منذ بدء عدوانها على الجنوب، حيث بلغ العدد الإجمالي لشهداء الهيئة الصحية وكشافة الرسالة سبعة إضافة إلى عشرة جرحى وتدمير وتضرر 17 سيارة إسعاف".



وأعاد "التأكيد أن هذه الاعتداءات المرفوضة تخالف القوانين والأعراف الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف، التي تشدد على ضرورة تحييد المراكز الصحية والعاملين الصحيين، إفساحا في المجال لقيامهم بواجبهم الإنساني".