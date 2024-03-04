لقاء في جامعة سيدة اللويزة يجمع نساء تبوأن مناصب عالية

جمع لقاء في جامعة سيدة اللويزة نساء تحدين المجتمع، وتبوأن مناصب عالية ولكل منهن قصتها، وذلك قبل أيام من يوم المرأة العالمي.