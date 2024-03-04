الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجميّل بعد لقاء نواب المعارضة هوكشتاين: أولويتنا سيادتنا ومستقبلنا وقرارنا الذي يجب أن يكون في يدنا
أخبار لبنان
2024-03-04 | 14:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الجميّل بعد لقاء نواب المعارضة هوكشتاين: أولويتنا سيادتنا ومستقبلنا وقرارنا الذي يجب أن يكون في يدنا
أكّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، بعد لقاء وفد نواب المعارضة، في مجلس النواب، أنّ الوفد تحدّث عن هواجس اللبنانيين.
ولفت إلى أنّ الهاجس الأكبر والأولوية قبل أحداث غزة وبعدها وبعد بعد أحداث غزة هي لبنان وسيادة الدولة اللبنانية.
وقال: "الشعب اللبنانيّ غير قادر على البقاء رهينة بيد أحد ولا يمكن إلا أن يكون مسؤولا عبر مؤسساته الشرعية."
وأضاف: "يجب أن يكون قرارنا في يد المؤسسات الشرعية وقرار الحرب والسلم لا يمكن أن يكون إلّا بيد الشعب المتمثل بالمجلس النيابيّ ولا يمكن أن نقبل لا أمس ولا اليوم ولا غدًا بأن يكون الشعب رهينة قرارات تأتي من خارج الدولة أو من أطراف لديهم أجندات لا علاقة للبنان بها."
وأعرب عن حزنه على وفاة أي روح تسقط في جنوب لبنان، قائلًا: "بقدر ما نعتبر أن على الدولة أن تدافع عن نفسها بوجه أي عدوان إسرائيلي وحقنا كشعب لبناني أن ندافع عبر جيشنا ومؤسساتنا بوجه أي اعتداء اسرائيلي وغيره، بقدر ما نعتبر أن هناك خطرًا إضافيًا وهو أن اللبنانيين يفقدون الأمل ببلدهم وهذا ما لا نريده أن يتكرس في نهاية هذه الحرب."
وحذّر من أي تسوية يمكن أن تضحي بلبنان وبسيادته وتسلّم لبنان لسنين عديدة.
وشدد الجميل على أنّه لا بد من حماية الشعب اللبنانيّ من الكارثة التي نعيشها وهي ان القرار ليس بيدهم.
وطالب المجتمع الدوليّ بأن يُقوّي الدولة، "فحق الشعب اللبنانيّ اولوية إلى جانب أولوية تجنيب لبنان الحرب وأولويتنا سيادتنا ومستقبلنا وقرارنا الذي يجب أن يكون بيدنا".
وذكّر الجميّل بأن القرار 1701 يتضمن "تأكيدنا على تطبيق القرار 1559 والذي يؤكد بدوره على ضرورة توحيد السلاح بيد الجيش وألا يكون هناك سلاح بيد ميليشيا وهذا أحد شروط الاستقرار وقيام الدولة".
وردا على سؤال عما قاله الموفد الأميركي قال: "لا نملك تفويضًا عمّا عرضه هوكشتاين و"المجالس بالأمانات" لكنه يعمل على طرح لوقف الحرب في الجنوب ونأمل أن يصل إلى نتيجة لكن علينا أن نذكر الجميع أن هذا لا يجب أن يحصل على حساب الدولة وسيادتها وأن يسلّم مستقبل الشعب اللبناني للآخرين".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
المعارضة
هوكشتاين:
أولويتنا
سيادتنا
ومستقبلنا
وقرارنا
التالي
قاووق: مستمرون في عملياتنا في الميدان ونرد على الاعتداءات بما هو أشد
الطقس يستقر مساء اليوم: لبنان يتحضّر لمنخفض جوي جديد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:11
نواب المعارضة التقوا هوكشتاين... عدوان: طالبنا بتسليح الجيش اللبنانيّ ودعمه
أخبار لبنان
12:11
نواب المعارضة التقوا هوكشتاين... عدوان: طالبنا بتسليح الجيش اللبنانيّ ودعمه
0
آخر الأخبار
2024-01-26
مجلس النواب يقر ضريبة استثنائية على التجار الذين استفادوا من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان بنسبة مقدارها ١٠٪ من حجم الاعمال بما فيها شركات النفط وذلك باقتراح من كتلة اللقاء الديمقراطيّ
آخر الأخبار
2024-01-26
مجلس النواب يقر ضريبة استثنائية على التجار الذين استفادوا من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان بنسبة مقدارها ١٠٪ من حجم الاعمال بما فيها شركات النفط وذلك باقتراح من كتلة اللقاء الديمقراطيّ
0
أخبار لبنان
2023-12-12
ميقاتي يستغرب الموقف الذي أصدرته "القوات": حاصباني كان من ضمن نواب المعارضة الذين طلبوا تأخير تسريح قائد الجيش
أخبار لبنان
2023-12-12
ميقاتي يستغرب الموقف الذي أصدرته "القوات": حاصباني كان من ضمن نواب المعارضة الذين طلبوا تأخير تسريح قائد الجيش
0
صحف اليوم
00:42
اللقاء بهوكشتاين لقاء أكثر جِدية (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:42
اللقاء بهوكشتاين لقاء أكثر جِدية (الشرق الأوسط)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:41
طوني فرنجيه لمولوي: إما أن تأخذ كل البلديات مستحقاتها من الصندوق أو فلنذهب لعقد مباشر بين الدولة وشركات جمع النفايات
أخبار لبنان
09:41
طوني فرنجيه لمولوي: إما أن تأخذ كل البلديات مستحقاتها من الصندوق أو فلنذهب لعقد مباشر بين الدولة وشركات جمع النفايات
0
امن وقضاء
09:18
ينشط بسرقة المرايا الخارجية للسيارات ... هل كشفت القوى الامنية هويته؟
امن وقضاء
09:18
ينشط بسرقة المرايا الخارجية للسيارات ... هل كشفت القوى الامنية هويته؟
0
أخبار لبنان
09:09
"القوات" لبري: الأسوأ تبرير التعطيل الانتخابي بخفّة واستخفاف قلّ نظيرهما
أخبار لبنان
09:09
"القوات" لبري: الأسوأ تبرير التعطيل الانتخابي بخفّة واستخفاف قلّ نظيرهما
0
أخبار لبنان
08:32
وزير الدفاع الإسرائيلي بعد لقائه هوكستين: التوتر المستمر مع حزب الله يقرب الأمور إلى التصعيد العسكري
أخبار لبنان
08:32
وزير الدفاع الإسرائيلي بعد لقائه هوكستين: التوتر المستمر مع حزب الله يقرب الأمور إلى التصعيد العسكري
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
09:18
ينشط بسرقة المرايا الخارجية للسيارات ... هل كشفت القوى الامنية هويته؟
امن وقضاء
09:18
ينشط بسرقة المرايا الخارجية للسيارات ... هل كشفت القوى الامنية هويته؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بحثا عن التأهل الى اولمبياد باريس.. كيف يتحضر منتخب لبنان للتايكواندو قبل الانطلاق الى تصفيات آسيا في الصين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بحثا عن التأهل الى اولمبياد باريس.. كيف يتحضر منتخب لبنان للتايكواندو قبل الانطلاق الى تصفيات آسيا في الصين؟
0
منوعات
2024-02-26
بمناسبة مرور 10 سنوات على وفاة طفلها عند الولادة... أم تروي قصتها المؤثرة!
منوعات
2024-02-26
بمناسبة مرور 10 سنوات على وفاة طفلها عند الولادة... أم تروي قصتها المؤثرة!
0
صحف اليوم
2024-02-12
مساع لجمع الحريري بجنبلاط (نداء الوطن)
صحف اليوم
2024-02-12
مساع لجمع الحريري بجنبلاط (نداء الوطن)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:06
خارطة طريق لتنظيم الوضع القانونيّ للنازحين
أخبار لبنان
07:06
خارطة طريق لتنظيم الوضع القانونيّ للنازحين
0
أخبار لبنان
06:50
وقفة للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وإعلان الإضراب
أخبار لبنان
06:50
وقفة للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وإعلان الإضراب
0
أخبار لبنان
06:43
ميقاتي: لإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات الدولية والانسحاب من الاراضي اللبنانية
أخبار لبنان
06:43
ميقاتي: لإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات الدولية والانسحاب من الاراضي اللبنانية
0
أخبار لبنان
16:12
هادي حبيش: سنذهب الى جلسة لانتخاب رئيس بأكثر من ثلثي أعضاء المجلس في هذه الحالة
أخبار لبنان
16:12
هادي حبيش: سنذهب الى جلسة لانتخاب رئيس بأكثر من ثلثي أعضاء المجلس في هذه الحالة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
هوكشتاين لا يضمن هدنة في الجنوب ولا يحبذ وقفا موقتا للنار
تقارير نشرة الاخبار
14:28
هوكشتاين لا يضمن هدنة في الجنوب ولا يحبذ وقفا موقتا للنار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
الثلج من البياض الى النفايات... هكذا يشوّهون جمال لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
14:00
الثلج من البياض الى النفايات... هكذا يشوّهون جمال لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بحثا عن التأهل الى اولمبياد باريس.. كيف يتحضر منتخب لبنان للتايكواندو قبل الانطلاق الى تصفيات آسيا في الصين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بحثا عن التأهل الى اولمبياد باريس.. كيف يتحضر منتخب لبنان للتايكواندو قبل الانطلاق الى تصفيات آسيا في الصين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مسرحية ميري كريم بين الضحك والجد ... قرصة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مسرحية ميري كريم بين الضحك والجد ... قرصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
وزير إسرائيليّ يذهب الى واشنطن من دون إذن نتنياهو... فمن هو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
وزير إسرائيليّ يذهب الى واشنطن من دون إذن نتنياهو... فمن هو؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
10:49
سائحة إسبانية تعرضت للاغتصاب على يد 7 رجال أمام زوجها... وهذا ما فعلوه بالأخير! (فيديو)
منوعات
10:49
سائحة إسبانية تعرضت للاغتصاب على يد 7 رجال أمام زوجها... وهذا ما فعلوه بالأخير! (فيديو)
2
فنّ
03:27
احتراق منزل مي حريري... والأخيرة تناشد تركي آل الشيخ لمساعدتها
فنّ
03:27
احتراق منزل مي حريري... والأخيرة تناشد تركي آل الشيخ لمساعدتها
3
منوعات
16:00
ريما فقيه تستقبل مولودها الرابع بكلمات مؤثرة... وهكذا كشفت عن اسمه (صورة)
منوعات
16:00
ريما فقيه تستقبل مولودها الرابع بكلمات مؤثرة... وهكذا كشفت عن اسمه (صورة)
4
اقتصاد
01:44
إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين... ماذا عن أسعار المحروقات الأخرى؟
اقتصاد
01:44
إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين... ماذا عن أسعار المحروقات الأخرى؟
5
منوعات
17:15
أرادت ممارسة الجنس فقط من أجل الإنجاب... رجل يعاني في حياته الزوجية وهذا ما كشفه!
منوعات
17:15
أرادت ممارسة الجنس فقط من أجل الإنجاب... رجل يعاني في حياته الزوجية وهذا ما كشفه!
6
منوعات
16:29
بعد فترة من زواجهما... أخذ زوجته الحامل إلى جبل مشهور وما فعله صدم العائلة!
منوعات
16:29
بعد فترة من زواجهما... أخذ زوجته الحامل إلى جبل مشهور وما فعله صدم العائلة!
7
حال الطقس
00:00
استقرار جويّ قبل عودة المنخفض...
حال الطقس
00:00
استقرار جويّ قبل عودة المنخفض...
8
منوعات
11:00
بعد تحذيرات بشأن خطر ولادتها... امرأة تلد في منزلها بمساعدة زوجها والقابلة وهذا مصير الأخيرة!
منوعات
11:00
بعد تحذيرات بشأن خطر ولادتها... امرأة تلد في منزلها بمساعدة زوجها والقابلة وهذا مصير الأخيرة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More