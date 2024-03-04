هادي حبيش: سنذهب الى جلسة لانتخاب رئيس بأكثر من ثلثي أعضاء المجلس في هذه الحالة

أكّد أمين سر تكتّل الإعتدال الوطني النائب السابق هادي حبيش أنه اذا بقيت الكتل الداعمة لمبادرة كتلة "الاعتدال" على موقفها، سيصار الى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية بأكثر من ثلثي أعضاء المجلس.



وكشف حبيش في مداخلة ضمن برنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، أن لقاء كتلة "الاعتدال" مع حزب الله اتّسم بالصراحة الكبيرة والشفافية وأن الامور صريحة، مشيرا الى أن أكثر من ثلثي نواب المجلس دعم علنًا مبادرة الكتلة.



وشدد حبيش على أن الكتلة لن تصوت لرئيس لا ترى أنه "منفتح" على الشارع العربي وعلى اوروبا، معتبرا أن على هذا الرئيس أن يؤّمن مصلحة البلد. وقال: "اذا كانت ظروف رئيس تيار المردة سليمان فرنجية داعمة له فلا مشكلة باختياره".



واضاف: "المبادرة بدأت 100% من كتلة الاعتدال وتحدثنا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري واستمع لنا بالتفصيل ودعمنا وبدأنا بالتحرّك واجتمعنا مع اعضاء الخماسية وحصلت لقاءات مع السفراء وشرحنا أفكار المبادرة".