آلان عون: العلاقة بين "التيار" وحزب الله بصيغتها السابقة انتهت ولكن...

اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون أن العلاقة بين "التيار" وحزب الله بصيغتها السابقة انتهت، مشيرا الى أن لا طلاق بين الطرفين.



وأكّد عون في حديث ضمن برنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، أن "التيار" ليس ثابتا على مرشّح واحد لرئاسة الجمهورية وأن المشكلة ليست في صيغة الحوار التي يريدها رئيس مجلس النواب نبيه بري بل في نتيجتها في حال لم يتم الوصول إلى حل.



وقال: "أنا مؤمن بمنطق "السلّة" لانجاز الاستحقاق الرئاسي وبات واضحا أنه لا يمكن توفيق جميع الافرقاء على اسم واحد".



وفي مسألة سلاح حزب الله، رأى عون أنه يجب تحويل السلاح من مادة خلافية الى مادة تسحب من التداول، وتصل الى استراتيجية دفاعية من قبل الدولة، مشيرا الى أن أي مقدرات عسكرية تفيد لبنان يجب ان تكون تحت سيطرة الدولة.