الدويهي: محور الممانعة ضد المبادرات.. وسلاح حزب الله اوقف الكثير من الاصلاحات

اعتبر عضو كتلة "تحالف التغيير" النائب ميشال الدويهي أن محور الممانعة ضد المبادرات الرئاسية لأنها تريد أن تعلم من هو الرئيس قبل الدخول الى أي جلسة انتخابية.



ورأى الدويهي في حديث ضمن برنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، أن مبادرة كتلة الاعتدال كانت واضحة ومباشرة وأن كل أطراف المعارضة والكتل الوسطيّة رحبّت بها.



وقال الدويهي: "نريد رئيسا يقول لحزب الله الا حلّ الا بدخوله الى الدولة"، معتبرا أنه يمنع السياسة في لبنان وأن سلاحه اوقف اصلاحات كثيرة وأنه تصدى بمفرده لثورة 17 تشرين وأنه تبرع لحماية منظومة الفساد في البلد.



وأشار الى أنه اذا دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة انتخاب رئيس غدًا فان كتلته ستصوّت للمرشح جهاد ازعور.



ورأى أن ما حصل من تعددية في الطائفة السنية يجب أن يحصل أيضًا لدى المسيحيين وبقية الطوائف، مشيرا الى أن اتفاق الطائف ليس السبب في فشل البلد.



وقال الدويهي: "انا جندي في مشروع بناء الدولة ومع فكرة حكومة يكون قرار السلم والحرب في يدها".