وقف مفعول 9 مواد في موازنة 2024

عقد المجلس الدستوريّ جلسة أمس، في حضور كامل أعضائه.



وقرّر وقف مفعول بعض المواد من قانون الموازنة العامة 2024 المطعون فيه، المنشور، في الجريدة الرسمية وذلك إلى حين بتّ المراجعة.



وعناوين الموادّ المعلّقة هي:



- المادة 10: حظر إعطاء سلفات خزينة.



- المادتان 39 و40: تعديل خاص بقانون طابع المختار.



- المادة 56: تعديل في قرار خاص بادارة وبيع أملاك الدولة.



- المادة 69: الاستمرار بالإعفاء من الرسوم للسيارات والمركبات والآليات غير الملوّثة للبيئة.



- المادة 83: تعديل الغرامة على شركات النقل التي تنقل مسافرين بطريقة مخالفة.



- المادة 86: تخفيض معدّل الضريبة على أرباح التفرّغ عن العقارات.



- المادة 87: إجراء تسوية على التكاليف غير المسدّدة المتعلّقة بضريبة الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة أمام لجان الاعتراضات.



- المادة 91: إناطة مجلس الجامعة اللبنانية بتحديد الرسوم والبدلات.