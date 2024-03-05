بوشكيان في الجزائر: لدى البلدين نقاط قوة واستثمارها المفيد والجيّد يؤمّن مصلحتهما

واصل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان زيارته الرسمية الى الجزائر، للمشاركة في إفتتـاح الطبعة السادسة للصالون الدولي للاستثمار في الصناعة والطاقة والبناء واللوجيستيك والتصدير، الذي تستضيفــه مدينة وهران وتستمر أعماله حتى السابع من آذار الجاري.



وتفقّد الجناح اللبنانيّ، الذي ضمّ اثنتي عشرة مؤسسة صناعية زراعية من اثنتي عشرة قرية وبلدة من مختلف المحافظات اللبنانية.



وأكّد أنّ هذه المبادرة تشجيعية وتحفيزية ساهمت وزارة الصناعة بها بالتعاون والتنسيق مع الجهة المنظمة للمعرض والسفارة اللبنانية.



ورأى أنّ المشاركة في المعارض العربية والدولية هي الوسيلة الأكثر فاعلية للتعريف بالمنتج اللبنانيّ وبجودته ونوعيته العالية، الأمر الذي يؤدّي إلى زيادة التصدير وفتح أسواق جديدة.



وعن الاجتماعات التي عقدها مع رؤساء وفود مشاركين في المعرض ورجال أعمال ومستثمرين جزائريين وأجانب، قال بوشكيان: "استنتجت مدى اهتمامهم بلبنان وبالعمل مع رجال أعمال لبنانيين يتمتّعون بالخبرات ولديهم القدرة على الوصول إلى أسواق تقليدية وغير تقليدية، قريبة ضمن العالم العربيّ وضفّتي البحر المتوسط، وصولًا إلى افريقيا واوروبا واميركا الشمالية وحتى اليابان واستراليا."



ولفت إلى أنّهم يعرفون تمام المعرفة المهارات اللبنانية وثقافة اللبنانيين وعلمهم ونجاحاتهم في خوض المغامرات والتحديات بكل شجاعة.



وأكّد أنّ لدى لبنان نقاط قوة وكذلك الأمر لدى الجزائر واستثمارها المفيد والجيّد يؤمّن مصلحة البلدين.



وأوضح أنّ اعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين خطوة صحيحة ومتقدّمة ومثمرة على طريق تشجيع وتسهيل السفر والسياحة والتجارة والأعمال.