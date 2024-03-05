رعد من كفرملكي: أسلحةُ الحربِ المفتوحة لم نفتح مخازنها بعد

أكّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنّ المقاومة مصمّمة على مواجهة الإعتداءات الإسرائيلية وستمنعه من أن يُنفّذ مشروعه العدوانيّ، الذي يُريد من خلاله أن يستبيح لبنان.



وشدّد، خلال حفلٍة تأبينية أقيمت في بلدة كفرملكي الجنوبية، على أنّ المقاومة ما زالت تلتزم بالدقة في معادلات الردع، التي فرضناها على العدوّ الإسرائيليّ ويحاول أن يتفلّت منها لكن ليس بمقدوره أن يُلغيها.



وقال: "العدوّ يتسلّل من بين النقاط ليبرّر لنفسه أنّه مُنضبط بقواعد الرّدع لكن حصل تفلّت هنا وهناك وحتى الآن ينضبط قهرًا وهو يعرف أنه إذا أراد التفلّت من قواعد الردع فسيقع في مصيبةٍ كبرى ونحن نأمل أن يُخطئ الإسرائيليّ ويتورط في إرتكابها."



وأشار رعد إلى أنّ رئيس الموساد الإسرائيليّ السابق يقول خلال السنوات الماضية كُنّا نخشى من الساحة اللبنانية، "لأنّنا خائفين من "حزب الله"، لذلك فإنّ عقدة الخوف تسود عند الإسرائيليّ."



ورأى أنّ الذي حدث في غزة أن الأميركيين جاؤوا وكسروا له عقدة الخوف وشجّعوه على استباحة كلّ شيء في غزة من أجل أن يُخلّصوه من عقدة الخوف لذلك هو يُجرم الآن ويتوحّش ويستبيح في غزة.



وأكد رعد عملهم وفق حساباتٍ دقيقة، "لأنّ المصلحة الكبرى هي التي نَنشُدها من خلال أدائنا ونهجنا في المقاومة حتى الآن".



ولفت إلى أنّهم لم يستعملوا أسلحتهم كلها وأسلحة الحرب المفتوحة لم يفتحوا مخازنها بعد.