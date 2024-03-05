مذكرة أصدرها وزير المال وهذا ما تضمنت

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مذكرة طلب فيها من رؤوساء المصالح المالية الإقليمية في المحافظات ورئيس دائرة الضرائب غير المباشرة عدم احتساب أيام الإقفال ضمن أيام العمل الفعلي المعتمدة لإحتساب المهلة القانونية لتسديد رسم الطابع الماليّ، بالنسبة للمعاملات التي تقدّم لديها، وكذلك بالنسبة للمعاملات التي يُسدّد الرسم عنها، بواسطة آلات الوسم لدى كتاب العدل.



وأتت هذه المذكرة، بعد أن نفذّت الإدارات العامة إضرابًا عامًا من تاريخ 29/1/2024 ولغاية 1/3/2024 لأسباب وظيفية وتقنية وحيث أنّ المهلة القانونية المحددة لتسديد رسم الطابع الماليّ عن الصكوك والكتبات هي خمسة أيام عمل فعلي من تاريخ إنشاء هذه الصكوك والكتابات.