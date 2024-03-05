بناء على توجيهات مخزومي... لقاء بين وفد للحوار الوطني والجماعة الاسلامية

بناء على توجيهات النائب فؤاد مخزومي، وإستكمالا لزيارات التعارف التي يقوم بها المكتب السياسي المنتخب حديثا لحزب الحوار الوطني، قام وفد من المكتب يضم السفير بسام النعماني وروجيه شويري بزيارة مقر الجماعة الإسلامية في منطقة دار الفتوى، حيث التقيا برئيس المكتب السياسي علي ابو ياسين والعضوين وائل نجم و عبد الرحمن اسكندراني، بحضور النائب عماد الحوت.



وتطرّق الحديث إلى أهمية إعادة بناء الدول اللبنانية، وتحقيق الإصلاح، وإستعادة لبنان لموقعه المميز كمساحة تلاق وحوار بين مختلف الأديان والطوائف، وإستكمال تطبيق إتفاق الطائف، والإسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة مستكملة الصلاحيات. كما تم البحث في الوضع الأمني الدقيق في الجنوب.



وثمّن المجتمعون التحركات الدولية التي يقوم بها النائب مخزومي لإستجرار الدعم إلى لبنان، لا سيما زيارة الوفد النيابي الأخير إلى لندن.