وقفة للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وإعلان الإضراب

نفّذ عدد من الأساتذة المتعاقدين، في الجامعة اللبنانية، وقفة، أمام وزارة التربية.



وطالبوا بحقهم في التفرغ بعد ١٠ سنوات من الانتظار.



وأعلن الاساتذة الإضراب عن التعليم، طوال هذا الاسبوع.