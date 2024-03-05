خارطة طريق لتنظيم الوضع القانونيّ للنازحين

أطلقت وزارة الداخلية والبلديات والأمن العام بالتعاون مع بعض الجمعيات، خارطة طريق، لتنظيم الوضع القانونيّ للنازحين وآلية عود.