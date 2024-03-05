مصلحة الابحاث العلمية Lari: مختبراتنا مجهزة بأحدث الآلات ومصداقيتنا لا غبار عليها

نفى رئيس مجلس الادارة - المدير العام عدم أهلية المختبرات والعاملين فيها في مصلحة الابحاث العلمية Lari، وشدد على أن كافة مختبرات Lari مجهزة بأحدث الآلات وأن العاملين فيها من أكثر الناس كفاءة علماً وخبرة وبالأخص مختبر فحص الحبوب وخاصة القمح.



واضاف في بيان: "هذا المختبر معترف به عالمياً ويعمل بالتعاون مع منظمة ايكاردا الدولية المختصة بالقمح ومديرته د.رلى العميل الحائزة على جائزة أفضل امرأة باحثة في العالم في مجال القمح. وهذا المختبر يعتمد على أحدث التقنيات لفحص الحبوب والقمح ونتائجه موثوق بها من دون منازع، ويتبع المعايير الصادرة عن وزارة الزراعة وهو يعمل بتوصيات الوزير والمدير لكي تكون النتائج صحيحة وحفاظاً على سلامة الغذاء".



وتابع: "إن أي حديث خلاف ذلك يدل على عدم معرفة المتحدث بالمختبر أو عن سوء نية. إن المختبر معترف به في العالم أجمع وليس بحاجة الى أي اعتراف محلي.

وربما ما يزعج كثيرين هو مصداقية المختبر وسرعة عمله. وهذه ليست أول مرة تتعرض فيها مختبرات Lari للتهجم عليها لأنها عصية على أحد ولأن مصداقيتها لا غبار عليها. إنها المختبرات الرسمية الوحيدة في لبنان والعاملين فيها من الموظفين الأكفاء والشفافين والوطنيين. إن تاريخ المختبرات وLari كفيل بدحض كل الافتراءات التي إن دلت تدل على مصداقية هذه المختبرات".