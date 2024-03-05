وزير الدفاع الإسرائيلي بعد لقائه هوكستين: التوتر المستمر مع حزب الله يقرب الأمور إلى التصعيد العسكري

اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء إن التوتر المستمر مع حزب الله على الحدود مع لبنان يقرب الأمور إلى التصعيد العسكري.



وأضاف في بيان عقب اجتماعه مع المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين "نحن ملتزمون بالعملية الدبلوماسية، لكن عدوان حزب الله يقربنا من نقطة حرجة في اتخاذ قرار بشأن الأنشطة الحربية حيال لبنان".