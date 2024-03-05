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طوني فرنجيه لمولوي: إما أن تأخذ كل البلديات مستحقاتها من الصندوق أو فلنذهب لعقد مباشر بين الدولة وشركات جمع النفايات
أخبار لبنان
2024-03-05 | 09:41
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طوني فرنجيه لمولوي: إما أن تأخذ كل البلديات مستحقاتها من الصندوق أو فلنذهب لعقد مباشر بين الدولة وشركات جمع النفايات
توجه النائب طوني فرنجيه الى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد تصريحاته، بالقول: "سلامة فهمك معالي الوزير! هل إنصاف كل بلديات الأرياف والأطراف هو زبائنية أم أن توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل على عدد من شركات جمع النفايات الخاصة هو الزبائنية؟"
واضاف: "إما أن تأخذ كل البلديات مستحقاتها من الصندوق أو فلنذهب لعقد مباشر بين الدولة وشركات جمع النفايات. وفي الأحوال كلها، لا يكفي التذرع بالقانون وأنت أخبر الناس باستنسابية القانون".
***
للاطلاع على ردّ وزير الداخلية بسام مولوي
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