ميقاتي: هوكشتاين وضع طرحا على الطاولة واعمل مع الرئيس بري على الإستقرار

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن "تفاهم رمضان"سيكون في غزة، مشيرا الى أن المفاوضات المرتبطة بجبهة لبنان ستكون في خلال شهر رمضان.



وأكّد ميقاتي في حديث تلفزيوني، على أن لبنان لا يعتدي وأنه يجب على إسرائيل وقف انتهاكاتها وأنه في حال توقفت حرب غزة فإن جبهة الجنوب ستهدأ إلا إذا استمرت إسرائيل في عدوانها.



واشار ميقاتي الى أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين وضع طرحاً على الطاولة في خلال زيارته الاخيرة، وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري يدرسه وأنه سيكون هناك ردا عليه.



وقال: "أعمل مع الرئيس بري للوصول إلى الإستقرار، وأعتقد أن رئيس مجلس النواب يتشاور مع "حزب الله، وعندما تصبح لدينا ورقة خطية بشأن طرح هوكشتاين سأتشاور مع الحزب".



وأضاف: "طرح هوكشتاين هو آلية تطبيق القرار 1701 وسنرد عليه بعد الإنتهاء من درسه"، لافتاً الى أن "هوكشتاين قدّم أفكاراً شفهيّة ولا توجد ورقة مكتوبة بشأن جبهة لبنان".



وتابع: "أتأمل خيراً إزاء ما نمرّ به ولقد صادفنا تجارب عديدة سابقة لاسيما عندما يتعلق الأمر بالترسيم البحري واستطعنا تجاوز الكثير من الأمور والوصول إلى نتائج".



واشار ميقاتي الى أن الجميع يعمل لتهدئة جبهة جنوب لبنان والمضي نحو إستقرار طويل الأمد وأن طروحات الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين قيد النقاش"، معتبراً أن "انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضروري للبنان ويجب على الجميع العمل للحفاظ على الوطن وإبقاء الدولة".



وكشف انه "سيكون هناك تواصل مع هوكشتاين خلال 48 ساعة من قبل الرئيس بري أو مني للوقوف عند آخر مستجدات الطرح المرتبط بجبهة الجنوب"، موضحاً أن "هوكشتاين يضع الجميع في الأفكار التي يتمّ طرحها وما يتم وضعه على طاولة البحث يمكن الإتفاق عليه وهناك ثغرات سيتم الحديث بها".



وقال: "نسعى لتعزيز وجود الجيش في الجنوب ودعمه بكل النواحي لاسيما المادية"، لافتاً الى انه "ما من ضابطٍ أو عسكري في الجيش تخلّف عن الإلتحاق بموقعه في الجنوب".



واضاف: "سنصون الجيش ونعززه ونقويه لكي يقوم بواجبه كاملاً في الجنوب ولدينا ثقة بذلك في ظل وجود هذه القيادة".



وتابع: "لا أعتقد أن وزير الدفاع يُشكك بالجيش وهو يعرف اندفاع المؤسسة العسكرية وتفانيها".



وعن الملفّ الرئاسي، اعتبر ميقاتي أن "ما تقوم به كتلة الاعتدال الوطني يحرك الركود السياسي والكل يريد مخرجاً لرئاسة الجمهورية"، لافتاً الى ان "في مجلس النواب هناك بين 20 و 25 نائباً لا يمكن أن يقترعوا لمرشح تحدّ".



وشدد على أن لبنان لا يحمل رئيس جمهورية تحدٍ لأي طرف. وقال: "حسب ما هو ظاهر الآن رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية ليس لديه الوفاق الكامل".

