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لبنان شارك في اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي: تمسّك بتطبيق القرار ١٧٠١
أخبار لبنان
2024-03-06 | 02:33
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لبنان شارك في اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي: تمسّك بتطبيق القرار ١٧٠١
شارك لبنان في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لبحث العدوان الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، والذي عقد في المملكة العربية السعودية، وتمثّل بالأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلّي وانضمّ إليه قنصل لبنان العام في جدّة وليد منقارة، حيث أكد الوفد "تمسّك لبنان بتطبيق القرار ١٧٠١ ووجوب إلزام إسرائيل تطبيقه".
وصدر قرار عن الاجتماع حول الوضع في فلسطين، احتوى على فقرة تضمّنت إدانةً للاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على لبنان وعن دعمه في حقّه المشروع لاستعادة الاراضي التي ما زالت تحتلّها اسرائيل، ووجوب انسحابها الى ما وراء حدوده المعترف بها دوليا، بالإضافة الى وقف خرقها لسيادته وتكثيف الضغوط للجم النوايا الاسرائيلية بشن حرب واسعة عليه".
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