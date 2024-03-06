محادثات مثمرة بين بوشكيان وعون في الجزائر: لبنان يريد الانفتاح أكثر على التبادل

أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أن لبنان يريد الانفتاح أكثر على تعزيز التبادل.

وقال بوشكيان في خلال زيارة رسمية الى الجزائر، حيث عقد محادثات مع وزير الصناعة والتعاون الصيدلاني علي عون في مقر الوزارة في العاصمة الجزائريّة في حضور السفير اللبناني الدكتور محمد حسن: "دورنا كدولة تحضير البنية التحتية التشريعية والقانونية والبيئة الحاضنة المشجّعة لاقامة الشراكات والاستثمارات المتبادلة والتكاملية بين رجال الأعمال في البلدين".



واضاف: "هذه الرغبة والتصميم لمستهما أثناء زيارتي، والآن في لقائي معكم. سوف يتمّ ذلك على مراحل وإنما بخطوات ثابتة ونحو الأمام"، لافتا الى أنه كما أن لبنان هو بوابة لمنطقة الشرق الأوسط، فإنّ الجزائر تُعتبر بوابة لأفريقيا، وإن اعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين بيروت والجزائر خطوة في الاتّجاه الصحيح، وتساهم في النمو والسياحة.



ورحّب الوزير عون ببوشكيان، وأعلن وقوف بلاده الى جانب لبنان، مذكّراً بمواقف الجزائر الداعمة للبنان في مختلف المحطات، واستعدادها للمضي في موقفها الداعم والمساند للحكومة اللبنانية، متمنّياً للشعب اللبناني الاستقرار وأن ينعم بالازدهار والسلام.



وكان اجماع على الطروحات والآراء التحديثيّة لمسار تطوير العلاقات. كما تباحثا أيضاً في شأن أهمية تأسيس لجنة مشتركة بين المؤسسات العاملة في كلا البلدين والتي تُعنى بوضع المواصفات واجراء الفحوص ومنح شهادات المطابقة والاعتراف المبادل يها واعتماد المختبرات، بهدف تسهيل التبادل وانسياب السلع وتخفيف تكاليف النقل والشحن والحدّ من البيروقراطية والتسريع في انجاز المعاملات على الحدود.