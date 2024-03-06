شراكة تجمع بين OMT وIn Action Events للعام ٢٠٢٤

أعلنت OMT، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية، وIn Action Events، الشركة المتخصّصة في ابتكار وتنظيم المعارض والمناسبات، عن الشراكة التي ستجمعهما خلال العام الحالي.



يمزج هذا التعاون بين الخبرة المالية والتكنولوجيا المتقدّمة التي تتمتّع بها شركة OMT والبراعة والاحترافية التي تمتاز بها شركة In Action Events لتقديم تجارب فريدة ومميّزة.