الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
هايلايت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة الصحة تأسف للتأخير في تسليم الدواء بسبب إضراب الإدارة العامة
أخبار لبنان
2024-03-06 | 04:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزارة الصحة تأسف للتأخير في تسليم الدواء بسبب إضراب الإدارة العامة
أسفت وزارة الصحة العامة لحصول أزمة مستجدة في الدواء أدت إلى فقدان موقت لعدد من أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية بسبب التأخير في عملية تسليم الدواء.
ولفتت الوزارة إلى أن الإضراب العام الذي نفذه موظفو الادارة العامة في الأسبوعين الأخيرين أدى إلى تأخير إنجاز التحويلات المالية لمصرف لبنان الذي تأخر بدوره في تحويل الأموال للمستوردين. وبناء عليه، ورغم أن الأدوية موجودة في المستودعات ورغم الإتصالات التي أجراها وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، رفض المستوردون تسليم الأدوية إلا بعد قبض مستحقاتهم.
وأعلنت الوزارة أنه من المفترض حصول انفراج في الأزمة المستجدة في الأيام القليلة المقبلة بعد إعادة العمل بآلية التحويلات المتفق عليها.
ناشدت المعنيين في القطاعات كافة بأن يأخذوا في الاعتبار تداعيات سعيهم لتحقيق مطالبهم ومصالحهم الخاصة بحيث لا تترك أي إجراءات متخذة إنعكاسات سلبية على الأكثر ضعفًا.
واكدت أن آلية الدفع المتفق عليها بين الجهات المالية الرسمية ومستوردي الدواء تشكل ضمانة بعدم تراكم ديون المستوردين.
وشددت الوزارة على ضرورة الإطلاع بالمسؤولية الوطنية والإنسانية فلا تتكرر الأزمات عند أي تطور بل تعطى الأولوية للمريض رغم كل شيء.
أخبار لبنان
الصحة
للتأخير
تسليم
الدواء
إضراب
الإدارة
العامة
التالي
فياض من باريس: وقف الحرب يزيد عوامل تحقيق الأمن الطاقوي في المنطقة
شراكة تجمع بين OMT وIn Action Events للعام ٢٠٢٤
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-02-28
وزارة الصحة في غزة: وفاة 4 أطفال و7 آخرون في حالة حرجة بسبب الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان بغزة
آخر الأخبار
2024-02-28
وزارة الصحة في غزة: وفاة 4 أطفال و7 آخرون في حالة حرجة بسبب الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان بغزة
0
اقتصاد
2024-02-02
تجمع موظفي الإدارة العامة يدعو الى الإلتزام بالإضراب: اقتراح الـ3 أو 4 رواتب اضافية استخفاف بالعقول
اقتصاد
2024-02-02
تجمع موظفي الإدارة العامة يدعو الى الإلتزام بالإضراب: اقتراح الـ3 أو 4 رواتب اضافية استخفاف بالعقول
0
أخبار دولية
2024-01-08
منظمة الصحة العالمية تلغي تسليم إمدادات طبية لشمال غزة بسبب الظروف غير الآمنة
أخبار دولية
2024-01-08
منظمة الصحة العالمية تلغي تسليم إمدادات طبية لشمال غزة بسبب الظروف غير الآمنة
0
أخبار لبنان
2023-12-29
وزارة الصحة العامة تشارك مرضى السرطان وجعهم: المشكلة تجددت في التمويل وحلول مرتقبة في أقرب جلسة لمجلس الوزراء
أخبار لبنان
2023-12-29
وزارة الصحة العامة تشارك مرضى السرطان وجعهم: المشكلة تجددت في التمويل وحلول مرتقبة في أقرب جلسة لمجلس الوزراء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:02
البعريني بعد لقائه ميقاتي: ليس تكتل الاعتدال وحده من سيأتي برئيس فالمطلوب التعاون
أخبار لبنان
09:02
البعريني بعد لقائه ميقاتي: ليس تكتل الاعتدال وحده من سيأتي برئيس فالمطلوب التعاون
0
أخبار لبنان
08:26
اليكم دوام شهر رمضان في الإدارات والمؤسسات العامة ...
أخبار لبنان
08:26
اليكم دوام شهر رمضان في الإدارات والمؤسسات العامة ...
0
أخبار لبنان
08:13
بو حبيب: لبنان يرفض توطين اللاجئين الفلسطينيين ولا يريد الحرب
أخبار لبنان
08:13
بو حبيب: لبنان يرفض توطين اللاجئين الفلسطينيين ولا يريد الحرب
0
أخبار لبنان
07:44
ميقاتي في لقاء تشاوريّ مع سفراء الدول المانحة: دعم الأونروا أمر بالغ الأهمية
أخبار لبنان
07:44
ميقاتي في لقاء تشاوريّ مع سفراء الدول المانحة: دعم الأونروا أمر بالغ الأهمية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:26
اليكم دوام شهر رمضان في الإدارات والمؤسسات العامة ...
أخبار لبنان
08:26
اليكم دوام شهر رمضان في الإدارات والمؤسسات العامة ...
0
منوعات
06:59
"هناك شيء شرير يحدث"... سمكة قرش عملاقة تنجرف إلى الشاطئ بعد اصطدامها بعنف في المحيط وهذا ما حل بها! (فيديو)
منوعات
06:59
"هناك شيء شرير يحدث"... سمكة قرش عملاقة تنجرف إلى الشاطئ بعد اصطدامها بعنف في المحيط وهذا ما حل بها! (فيديو)
0
منوعات
11:15
امرأة عربية تطلب الطلاق من زوجها... يتمتع بقوة خارقة تتعلق بتناول الزجاج!
منوعات
11:15
امرأة عربية تطلب الطلاق من زوجها... يتمتع بقوة خارقة تتعلق بتناول الزجاج!
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-18
ملكةُ جمالِ لبنان تغادر للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-18
ملكةُ جمالِ لبنان تغادر للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:34
جولة تفقدية للجنة الصليب الأحمر الدولي..والانطلاقة من مستشفى مرجعيون الحكومي
أخبار لبنان
06:34
جولة تفقدية للجنة الصليب الأحمر الدولي..والانطلاقة من مستشفى مرجعيون الحكومي
0
أخبار دولية
06:31
دول آسيان واستراليا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ودعم الأونروا في غزة
أخبار دولية
06:31
دول آسيان واستراليا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ودعم الأونروا في غزة
0
أخبار دولية
06:27
عباس في أنقرة للبحث في أوضاع الأراضي الفلسطينية وسبلِ وقفِ العدوان الإسرائيلي
أخبار دولية
06:27
عباس في أنقرة للبحث في أوضاع الأراضي الفلسطينية وسبلِ وقفِ العدوان الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
06:11
المطارنة الموارنة: لضبط الوجود السوري لأن الخطر يدق أبواب هوية لبنان
أخبار لبنان
06:11
المطارنة الموارنة: لضبط الوجود السوري لأن الخطر يدق أبواب هوية لبنان
0
أخبار دولية
04:49
بريطانيا تحذر إسرائيل من حدوث مجاعة في غزة
أخبار دولية
04:49
بريطانيا تحذر إسرائيل من حدوث مجاعة في غزة
0
أخبار دولية
00:21
ترامب يقترب من تحقيق فوز ساحق في انتخابات "الثلاثاء الكبير" التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري
أخبار دولية
00:21
ترامب يقترب من تحقيق فوز ساحق في انتخابات "الثلاثاء الكبير" التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري
0
أخبار دولية
16:37
كريات شمونة تتعرض لهجوم بأكثر من سبعين صاروخا
أخبار دولية
16:37
كريات شمونة تتعرض لهجوم بأكثر من سبعين صاروخا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
انطلاق ليالي الحسم في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم... وبطل ألمانيا في خطر!
تقارير نشرة الاخبار
13:52
انطلاق ليالي الحسم في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم... وبطل ألمانيا في خطر!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـSuper Tuesday الأميركي: يوم مهم على طريق الرئاسة ٢٠٢٤
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـSuper Tuesday الأميركي: يوم مهم على طريق الرئاسة ٢٠٢٤
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
06:06
رواتب ومعاشات الأسلاك العسكرية والمتقاعدين اعتبارا من الغد
اقتصاد
06:06
رواتب ومعاشات الأسلاك العسكرية والمتقاعدين اعتبارا من الغد
2
خبر عاجل
10:41
عطل طرأ على تطبيقي فيسبوك وانستغرام
خبر عاجل
10:41
عطل طرأ على تطبيقي فيسبوك وانستغرام
3
خبر عاجل
13:59
تابعوا نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الليلة في "كلام بالسياسة" مع ندى اندراوس الساعة 9:30 مساء عبر شاشة الـLBCI
خبر عاجل
13:59
تابعوا نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الليلة في "كلام بالسياسة" مع ندى اندراوس الساعة 9:30 مساء عبر شاشة الـLBCI
4
خبر عاجل
15:38
الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان ولكننا مستعدون لها فيما لو حصلت غدا وبنسبة 90% يتبين أنه لن يكون هناك حرب واسعة في لبنان
خبر عاجل
15:38
الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان ولكننا مستعدون لها فيما لو حصلت غدا وبنسبة 90% يتبين أنه لن يكون هناك حرب واسعة في لبنان
5
خبر عاجل
03:12
التحكم المروري: اصطدام بين مركبتين على اوتوستراد انطلياس باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
03:12
التحكم المروري: اصطدام بين مركبتين على اوتوستراد انطلياس باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
6
منوعات
14:57
اشتكت على زميلها في العمل ومن المحتمل أن يُطرد من وظيفته... قام بتصرف غير لائق معها!
منوعات
14:57
اشتكت على زميلها في العمل ومن المحتمل أن يُطرد من وظيفته... قام بتصرف غير لائق معها!
7
منوعات
09:34
كيت ميدلتون في أول ظهور بعد العملية الجراحية... وصورة مسربة تُظهر حالتها!
منوعات
09:34
كيت ميدلتون في أول ظهور بعد العملية الجراحية... وصورة مسربة تُظهر حالتها!
8
منوعات
09:30
تعرض لصدمة كبيرة... رأى والدته العارية في غرفة النوم مع شخص غير متوقع!
منوعات
09:30
تعرض لصدمة كبيرة... رأى والدته العارية في غرفة النوم مع شخص غير متوقع!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More