جولة تفقدية للجنة الصليب الأحمر الدولي..والانطلاقة من مستشفى مرجعيون الحكومي

من مستشفى مرجعيون الحكومي، كانت انطلاقةُ جولةِ لجنةِ الصليب الأحمر الدولي يرأسُها المديرُ الاقليمي للّجنةِ في الشرقِ الأوسط والأدنى، وذلك في زيارةٍ تفقديةٍ إلى جنوب لبنان. في المستشفى، لقاءٌ مع الادارة، معاينة للأقسام وحتى زيارة لأحد جرحى العدوان الاسرائيلي.