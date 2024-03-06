هوكستين أنهى مهمتَه في إسرائيل وينتظر الأجوبة ... والقرار ١٧٠١ سيعتمدُ لتأمين وقف دائم للنار

مع نهاية هذا اليوم، تتضحُ صورةُ المفاوضاتِ في القاهرة بحسبِ القياديّ في حركةِ حماس أسامة حمدان.



المفاوضاتُ التي تهدفُ الى وقفِ اطلاق النار في غزة وتبادلِ الاسرى لم تكنْ الحدثَ الوحيد الذي شغَلَ الداخلْ اللبناني.



فزيارةُ كبيرْ مستشاريّ الرئيس الاميركي حازَت ايضا على اهتمامٍ كبيرٍ، وفي هذا الصدد أشارَت معلوماتٌ للـ LBCI إلى أن آموس هوكستين أنهى مهمتَه في إسرائيل ولكنّه مازالَ ينتظرُ أجوبةً من المسؤولينَ الإسرائيليين تتعلقُ بمسارِ التهدئةِ في جنوبِ لبنان ، وأن تواصلاً قد يحصلُ مجددا مع المسؤولينَ اللبنانيين ولا سيما الرئيسَين نبيه بري ونجيب ميقاتي.



وأشارَت المعلومات، إلى أن إطلاقَ أيِّ خطواتٍ عملية في مسارِ التهدئةِ في الجنوبِ، ينتظرُ مصيرَ التهدئةِ في غزة، مشددةً على أن القرار ١٧٠١ هو السبيلُ الذي سيعتمدُ من أجلِ تأمينِ وقفٍ دائمٍ للنار وحلٍ طويلِ الأجل.