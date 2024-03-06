ميقاتي في لقاء تشاوريّ مع سفراء الدول المانحة: دعم الأونروا أمر بالغ الأهمية

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لقاءً تشاوريًا، في السرايا، مع سفراء الدول المانحة، في اطار شرح موقف لبنان من أهمية استمرار تمويل "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الاونروا".



وشارك في اللقاء سفراء: الولايات المتحدة الاميركية، كندا، الدانمارك بريطانيا، فرنسا، فنلندا هولندا، النمسا، بلجيكا، ايطاليا، السويد، اسبانيا، النروج، المانيا، سويسرا،اليابان، السعودية، فلسطين، قطر، منسّق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية عمران رزا، مديرة الاونروا في لبنان دوروتي كلاوس، رئيس لجنة الحوار اللبنانيّ- الفلسطينيّ باسل الحسن وعدد من الديبلوماسيين.





وأكّد ميقاتي أنّ الدعم للأونروا أمر بالغ الأهمية وأنّ لوقف تمويلها تداعيات لا يمكن توقعها.



وحضّ المجتمع الدوليّ على الاستمرار في دعم الأونروا، للحفاظ على الاستقرار، في البلاد. وأكّد ميقاتي أنّ الدعم للأونروا أمر بالغ الأهمية وأنّ لوقف تمويلها تداعيات لا يمكن توقعها.وحضّ المجتمع الدوليّ على الاستمرار في دعم الأونروا، للحفاظ على الاستقرار، في البلاد.



وتسعى الحكومة إلى الحصول على الدعم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملف الفلسطينيّ، من خلال لجنة الحوار اللبنانيّ- الفلسطينيّ.



وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة التعاون والتنسيق في شأن الملف الفلسطينيّ، بين الحكومة والأونروا والتمثيل الفلسطينيّ والمجتمع الدوليّ.