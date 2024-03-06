البعريني بعد لقائه ميقاتي: ليس تكتل الاعتدال وحده من سيأتي برئيس فالمطلوب التعاون

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفدًا من "تكتل الاعتدال الوطنيّ" ضمّ النواب وليد البعريني، أحمد الخير واحمد رستم وامين سر التكتل هادي حبيش في حضور النائب بلال الحشيمي، في السرايا.



وأوضح البعريني أنّ الزيارة تضمنت موضوعين الأول، يتعلق بالمبادرة، التي يقومون بها وأنّهم وضعوه في مجمل الاجواء، التي رافقت جولاتهم، من بدايتها حتى نهايتها.



وأعلن أنّه سيلتقي، السبت المقبل، برئيس مجلس النواب نبيه بري، للتشاور معه في النتائج التي توصلوا إليها.



وقال: "أمّا الموضوع الثاني، فهو مطلبي ويتعلق بموظفي القطاع العام، حيث هناك صرخة كبيرة من الموظفين."



وأضاف: "وعرضنا موضوع الطرقات، في عكار، التي تضررت بفعل السيول الاخيرة، إن كان في وادي خالد، او طريق البحر وطريق المنية –عكار وكان ميقاتي متجاوبًا مع مطالبنا وبعد انتهاء فصل الشتاء ستبدأ ورشة كبيرة لمعالجة هذه الاضرار وصيانة للطرقات."



وردًا على سؤال عمّا إذا كانت مبادرة التكتل مستمرة، أكّد أنّ المبادرة مستمرة وأنّه في حال حصلت عرقلة للمبادرة، سيظهر من هو المعرقل.



وشدّد على أنّ هناك بعض الايجابيات، التي يُعمل على أساسها، لتطويرها.



وقال: "ليس "تكتل الاعتدال" وحده هو من سيأتي برئيس للجمهورية، فالمطلوب هو التعاون بين جميع النواب والمجتمع الداخلي والدولي اضافة الى القوى السياسية ككل لنكون يدا واحدة لنصل الى انتخاب رئيس للجمهورية."