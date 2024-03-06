عرض رسومات للطفلة ماريا فضّول يذهل الحضور في جامعة الروح القدس

افتتح متحف جامعة الروح القدس - الكسليك معرضًا بعنوان Wildlife and Impressions الذي تضمن مجموعة رسومات للطفلة المبدعة ماريا فضول البالغة من العمر 12 عامًا، بحضور رئيس الجامعة الأب طلال هاشم وأعضاء مجلس الجامعة، والأساتذة والموظفين والطلاب، إضافة إلى عائلة الطفلة فضول وأصدقائها.





وأثارت هذه الرسومات دهشة الحضور، إذ تجسّد الإبداع والموهبة الفنية الطبيعية للطفلة فضول الواعدة بمستقبل فني زاخر. وقد عبّرت الطفلة عن عالمها الخاص في رسوماتها الزاهية الألوان والمتنوعة، مثبتة من خلال هذه الرسومات أن العمر ليس عائقًا أمام الإبداع. وأثارت هذه الرسومات دهشة الحضور، إذ تجسّد الإبداع والموهبة الفنية الطبيعية للطفلة فضول الواعدة بمستقبل فني زاخر. وقد عبّرت الطفلة عن عالمها الخاص في رسوماتها الزاهية الألوان والمتنوعة، مثبتة من خلال هذه الرسومات أن العمر ليس عائقًا أمام الإبداع.