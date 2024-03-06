الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض رسومات للطفلة ماريا فضّول يذهل الحضور في جامعة الروح القدس
أخبار لبنان
2024-03-06 | 09:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
عرض رسومات للطفلة ماريا فضّول يذهل الحضور في جامعة الروح القدس
افتتح متحف جامعة الروح القدس - الكسليك معرضًا بعنوان Wildlife and Impressions الذي تضمن مجموعة رسومات للطفلة المبدعة ماريا فضول البالغة من العمر 12 عامًا، بحضور رئيس الجامعة الأب طلال هاشم وأعضاء مجلس الجامعة، والأساتذة والموظفين والطلاب، إضافة إلى عائلة الطفلة فضول وأصدقائها.
وأثارت هذه الرسومات دهشة الحضور، إذ تجسّد الإبداع والموهبة الفنية الطبيعية للطفلة فضول الواعدة بمستقبل فني زاخر. وقد عبّرت الطفلة عن عالمها الخاص في رسوماتها الزاهية الألوان والمتنوعة، مثبتة من خلال هذه الرسومات أن العمر ليس عائقًا أمام الإبداع.
يستمر هذا المعرض حتى 8 آذار 2024. ويفتح أبوابه أمام الزوار من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة بعد الظهر، ويأتي ضمن سلسلة معارض تسلط الضوء على الإبداع الفني للأطفال وتدعم وتشجع المواهب الناشئة على إكمال مسيرتهم الفنية وحثهم على المحافظة على الإرث الفني والثقافي في لبنان.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
رسومات
للطفلة
ماريا
فضّول
الحضور
جامعة
الروح
القدس
التالي
أسرار الصحف 6-3-2024
نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان... ونحن غير معنيين برسائل يرسلها هوكشتاين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-03-05
افتتاح مكتب الخدمات المهنية المُجدَّد في جامعة الروح القدس
أخبار لبنان
2024-03-05
افتتاح مكتب الخدمات المهنية المُجدَّد في جامعة الروح القدس
0
أخبار لبنان
2024-03-04
اليوم العالميّ للمرأة في جامعة الروح القدس بمشاركة نساء رائدات سطّرن قصص نجاح ملهمة
أخبار لبنان
2024-03-04
اليوم العالميّ للمرأة في جامعة الروح القدس بمشاركة نساء رائدات سطّرن قصص نجاح ملهمة
0
أخبار لبنان
2024-02-23
وفد من سفراء دول أميركا اللاتينية في جامعة الروح القدس
أخبار لبنان
2024-02-23
وفد من سفراء دول أميركا اللاتينية في جامعة الروح القدس
0
أخبار لبنان
2024-01-25
جرائد آل حتي تنضم إلى مجموعة أرشيف الجرائد في جامعة الروح القدس
أخبار لبنان
2024-01-25
جرائد آل حتي تنضم إلى مجموعة أرشيف الجرائد في جامعة الروح القدس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:05
مراجعة اتفاقية التعاون القضائيّ بين وزير العدل ونظيرته التونسية
أخبار لبنان
14:05
مراجعة اتفاقية التعاون القضائيّ بين وزير العدل ونظيرته التونسية
0
أخبار لبنان
13:37
المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى: الإحتضان الشعبيّ للنازحين لا يعفي الدولة من مسؤولياتها تجاه شعبها
أخبار لبنان
13:37
المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى: الإحتضان الشعبيّ للنازحين لا يعفي الدولة من مسؤولياتها تجاه شعبها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شبل الاسد حديث طرابلس والبلد
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شبل الاسد حديث طرابلس والبلد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مئوية الـ LAU... فيروز والأخوان الرحباني وفلسطين
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مئوية الـ LAU... فيروز والأخوان الرحباني وفلسطين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2024-02-29
الفلافل بطريقة مميزة ولذيذة مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)
عالم الطبخ
2024-02-29
الفلافل بطريقة مميزة ولذيذة مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)
0
منوعات
2024-01-01
ماذا قالت ماغي فرح لمواليد برج العقرب لعام 2024؟ (فيديو)
منوعات
2024-01-01
ماذا قالت ماغي فرح لمواليد برج العقرب لعام 2024؟ (فيديو)
0
أخبار دولية
2023-10-24
ماكرون من تل أبيب: لتحالف دولي ضد حماس وتنبيه لحزب الله
أخبار دولية
2023-10-24
ماكرون من تل أبيب: لتحالف دولي ضد حماس وتنبيه لحزب الله
0
منوعات
2024-02-22
أقامت علاقات عدة مع الغرباء... وما اكتشفه زوجها عنها جعله يسامحها!
منوعات
2024-02-22
أقامت علاقات عدة مع الغرباء... وما اكتشفه زوجها عنها جعله يسامحها!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في دوري الابطال: بايرن ميونيخ يعيد البسمة لجماهيره ومبابي الثقة لفريقه
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في دوري الابطال: بايرن ميونيخ يعيد البسمة لجماهيره ومبابي الثقة لفريقه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ترامب وبايدن مجدداً الى المواجهة في تشرين الثاني بعد انسحاب نيكي هايلي
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ترامب وبايدن مجدداً الى المواجهة في تشرين الثاني بعد انسحاب نيكي هايلي
0
أخبار لبنان
13:37
المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى: الإحتضان الشعبيّ للنازحين لا يعفي الدولة من مسؤولياتها تجاه شعبها
أخبار لبنان
13:37
المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى: الإحتضان الشعبيّ للنازحين لا يعفي الدولة من مسؤولياتها تجاه شعبها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شبل الاسد حديث طرابلس والبلد
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شبل الاسد حديث طرابلس والبلد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مئوية الـ LAU... فيروز والأخوان الرحباني وفلسطين
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مئوية الـ LAU... فيروز والأخوان الرحباني وفلسطين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الفساد والاحتيال يصل الى تأشيرات السفر والطائرات
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الفساد والاحتيال يصل الى تأشيرات السفر والطائرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
في الداخل الاسرائيليّ قلقٌ من جبهتين
تقارير نشرة الاخبار
13:12
في الداخل الاسرائيليّ قلقٌ من جبهتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
تطبيق الـ١٧٠١ يوصل لحل طويل الأجل
تقارير نشرة الاخبار
13:07
تطبيق الـ١٧٠١ يوصل لحل طويل الأجل
0
أخبار دولية
12:55
كيربي للجزيرة: الاتفاق الذي يبحث الآن يمتد لستة أسابيع
أخبار دولية
12:55
كيربي للجزيرة: الاتفاق الذي يبحث الآن يمتد لستة أسابيع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
06:06
رواتب ومعاشات الأسلاك العسكرية والمتقاعدين اعتبارا من الغد
اقتصاد
06:06
رواتب ومعاشات الأسلاك العسكرية والمتقاعدين اعتبارا من الغد
2
خبر عاجل
15:38
الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان ولكننا مستعدون لها فيما لو حصلت غدا وبنسبة 90% يتبين أنه لن يكون هناك حرب واسعة في لبنان
خبر عاجل
15:38
الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان ولكننا مستعدون لها فيما لو حصلت غدا وبنسبة 90% يتبين أنه لن يكون هناك حرب واسعة في لبنان
3
خبر عاجل
03:12
التحكم المروري: اصطدام بين مركبتين على اوتوستراد انطلياس باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
03:12
التحكم المروري: اصطدام بين مركبتين على اوتوستراد انطلياس باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
4
منوعات
14:57
اشتكت على زميلها في العمل ومن المحتمل أن يُطرد من وظيفته... قام بتصرف غير لائق معها!
منوعات
14:57
اشتكت على زميلها في العمل ومن المحتمل أن يُطرد من وظيفته... قام بتصرف غير لائق معها!
5
فنّ
05:50
بعد اتهامها بانّها حامل من خطيبها... سارة ابي كنعان تخرج عن صمتها
فنّ
05:50
بعد اتهامها بانّها حامل من خطيبها... سارة ابي كنعان تخرج عن صمتها
6
فنّ
06:54
أمل حجازي في أوّل تعليق لها بعد خلعها الحجاب: "لم أخلع شرفي"
فنّ
06:54
أمل حجازي في أوّل تعليق لها بعد خلعها الحجاب: "لم أخلع شرفي"
7
خبر عاجل
10:38
وزارة الخزانة: أميركا تفرض عقوبات على شركات وسفن تسهل نقل البضائع لفيلق القدس الإيراني والحوثيين في اليمن
خبر عاجل
10:38
وزارة الخزانة: أميركا تفرض عقوبات على شركات وسفن تسهل نقل البضائع لفيلق القدس الإيراني والحوثيين في اليمن
8
أخبار لبنان
08:26
اليكم دوام شهر رمضان في الإدارات والمؤسسات العامة ...
أخبار لبنان
08:26
اليكم دوام شهر رمضان في الإدارات والمؤسسات العامة ...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More