المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى: الإحتضان الشعبيّ للنازحين لا يعفي الدولة من مسؤولياتها تجاه شعبها

حييا المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى بهيئتيه الشرعية والتنفيذية الإحتضان الشعبي للنازحين.



وقال المجلس إنّ هذا الاحتضان لا يعفي الدولة من مسؤولياتها تجاه شعبها وهي معنية بالتصدي لآثار العدوان.



وشدّد أنّه يتوجّب على الدولة القيام بكل ما أمكن لتوفير سبل الصمود وتحمل المسؤولية الاجتماعية والإنسانية.