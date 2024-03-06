الجميل لـ"حوار المرحلة": بهذه اللحظة فقط سنتمكن من انتخاب رئيس بـ48 ساعة

اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن باللحظة التي يقرر فيها حزب الله القبول بمبدأ التوافق على مرشح رئاسي مقبول من الجميع سنتمكن من التصويت لرئيس للجمهورية في 48 ساعة.



وكشف، في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI، أنه إذا جاء حزب الله اليوم وقال إنه سحب ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية هم مستعدون للتوجه إلى المجلس النيابي للنقاش أو الحوار، موضحا أن مشكلته مع فرنجية هي أنه يسير بمنطق حزب الله القائم على مبدأ الفرض.



وعن مبادرة كتلة الاعتدال الوطني الرئاسية، رأى الجميل أنها غير واضحة بالكامل، لافتا إلى أن حزب الله رفضها وكلّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب علي حسن خليل نسفاها في مقابلات صحفية.



وأشار رئيس حزب الكتائب إلى أنهم كانوا يحضّرون لمبادرة رئاسية لكن تريثوا بانتظار نتائج مبادرة الاعتدال الوطني.



وفي سياق متصل قال الجميل: " كنا مع التيار الوطني الحر "في خندق واحد" ولا يهمني تصفية حسابات الماضي ومطلبنا الوحيد من التيار هو أن يعود إلى خطه التاريخي إلى ما قبل الـ2006 كما نريد منه أن يكون في خط سياسي صحيح"، مؤكدا استمرار التواصل بينهما.



من جهة أخرى، رأى الجميل أنه في بلد طبيعي كان يجب على الموفد الاميركي عاموس هوكشتاين أن يلتقي وزير الخارجية اللبناني خلال زيارته لبنان، لكن الدولة اللبنانية والحكومة تابعتان لحزب الله فمن الطبيعي أن تلتقي الوفود الدبلوماسية الجهة التي تمسك القرار بيدها.



واعتبر الجميل أنه طالما سلاح حزب الله موجود النظام سيبقى معطلا ولا إمكانية للمس بالنظام السياسية الحالي والجلوس على طاولة حوار.



وتابع:" خلقنا جبهة صمود بوجه حزب الله عبر منع القضاء على الجيش اللبناني من خلال التمديد لقائد الجيش كما أنه لم يتمكن من فرض مرشحه للرئاسة".



ولفت رئيس حزب الكتائب اللبنانية إلى أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حليف حزب الله لان قوى 8 آذار سمّته لرئاسة الحكومة وبالتالي رئيس الحكومة جزء من السطو القائم على البلد، معتبرا أن ميقاتي يستطيع القيام بأكثر مما يقوم به في ملف الجنوب كونه رئيس حكومة لبنان.



وفي السياق، أكد الجميل أنه عندما نتنهي الحرب سيكون هناك عدد كبير من اللبنانيين الرافضين للعيش بهذه الطريقة، مشددا على أن المشكلة هي أن حزب الله يصور نفسه على أنه يدافع عن الشيعة في لبنان ولكنه في الحقيقة يدافع عن ايران، وقال:" من هنا أقول إنني مستعد للدفاع عن الشيعة أكثر منه".



وشدد على أن حزب الله يناقد نفسه في كلامه عندما يقول إنه فتح جبهة مساندة لغزة وحماس ويقول لاحقا إنه يدافع عن لبنان واللبنانيين، معتبرا أن حزب الله يشاركنا دولتنا ويسطير عليها في الوقت نفسه.



وسأل الجميل:" ما معنى اللوبي في أميركا في ظل وجود تمويل ايراني حول حزب الله لجيش إقليمي ينطلق من لبنان؟".











