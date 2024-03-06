الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
6
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
6
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجميل لـ"حوار المرحلة": بهذه اللحظة فقط سنتمكن من انتخاب رئيس بـ48 ساعة
أخبار لبنان
2024-03-06 | 16:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
الجميل لـ"حوار المرحلة": بهذه اللحظة فقط سنتمكن من انتخاب رئيس بـ48 ساعة
3
min
الجميل لـ"حوار المرحلة": بهذه اللحظة فقط سنتمكن من انتخاب رئيس بـ48 ساعة
اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن باللحظة التي يقرر فيها حزب الله القبول بمبدأ التوافق على مرشح رئاسي مقبول من الجميع سنتمكن من التصويت لرئيس للجمهورية في 48 ساعة.
وكشف، في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI، أنه إذا جاء حزب الله اليوم وقال إنه سحب ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية هم مستعدون للتوجه إلى المجلس النيابي للنقاش أو الحوار، موضحا أن مشكلته مع فرنجية هي أنه يسير بمنطق حزب الله القائم على مبدأ الفرض.
وعن مبادرة كتلة الاعتدال الوطني الرئاسية، رأى الجميل أنها غير واضحة بالكامل، لافتا إلى أن حزب الله رفضها وكلّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب علي حسن خليل نسفاها في مقابلات صحفية.
وأشار رئيس حزب الكتائب إلى أنهم كانوا يحضّرون لمبادرة رئاسية لكن تريثوا بانتظار نتائج مبادرة الاعتدال الوطني.
وفي سياق متصل قال الجميل: " كنا مع التيار الوطني الحر "في خندق واحد" ولا يهمني تصفية حسابات الماضي ومطلبنا الوحيد من التيار هو أن يعود إلى خطه التاريخي إلى ما قبل الـ2006 كما نريد منه أن يكون في خط سياسي صحيح"، مؤكدا استمرار التواصل بينهما.
من جهة أخرى، رأى الجميل أنه في بلد طبيعي كان يجب على الموفد الاميركي عاموس هوكشتاين أن يلتقي وزير الخارجية اللبناني خلال زيارته لبنان، لكن الدولة اللبنانية والحكومة تابعتان لحزب الله فمن الطبيعي أن تلتقي الوفود الدبلوماسية الجهة التي تمسك القرار بيدها.
واعتبر الجميل أنه طالما سلاح حزب الله موجود النظام سيبقى معطلا ولا إمكانية للمس بالنظام السياسية الحالي والجلوس على طاولة حوار.
وتابع:" خلقنا جبهة صمود بوجه حزب الله عبر منع القضاء على الجيش اللبناني من خلال التمديد لقائد الجيش كما أنه لم يتمكن من فرض مرشحه للرئاسة".
ولفت رئيس حزب الكتائب اللبنانية إلى أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حليف حزب الله لان قوى 8 آذار سمّته لرئاسة الحكومة وبالتالي رئيس الحكومة جزء من السطو القائم على البلد، معتبرا أن ميقاتي يستطيع القيام بأكثر مما يقوم به في ملف الجنوب كونه رئيس حكومة لبنان.
وفي السياق، أكد الجميل أنه عندما نتنهي الحرب سيكون هناك عدد كبير من اللبنانيين الرافضين للعيش بهذه الطريقة، مشددا على أن المشكلة هي أن حزب الله يصور نفسه على أنه يدافع عن الشيعة في لبنان ولكنه في الحقيقة يدافع عن ايران، وقال:" من هنا أقول إنني مستعد للدفاع عن الشيعة أكثر منه".
وشدد على أن حزب الله يناقد نفسه في كلامه عندما يقول إنه فتح جبهة مساندة لغزة وحماس ويقول لاحقا إنه يدافع عن لبنان واللبنانيين، معتبرا أن حزب الله يشاركنا دولتنا ويسطير عليها في الوقت نفسه.
وسأل الجميل:" ما معنى اللوبي في أميركا في ظل وجود تمويل ايراني حول حزب الله لجيش إقليمي ينطلق من لبنان؟".
أخبار لبنان
سامي الجميل
الكتائب
حزب الله
انتخاب رئيس
التالي
كركي تابع مع فقيه أوضاع الضمان وتصحيح الأجور في القطاع الخاص
فياض من باريس: وقف الحرب يزيد عوامل تحقيق الأمن الطاقوي في المنطقة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
13:59
تابعوا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الليلة في "حوار المرحلة" الساعة 9:30 مساء عبر شاشة الـLBCI
خبر عاجل
13:59
تابعوا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الليلة في "حوار المرحلة" الساعة 9:30 مساء عبر شاشة الـLBCI
0
آخر الأخبار
2024-03-04
هوكشتاين يلتقي وفدا من النواب ضم رئيس حزب الكتائب سامي الجميل والنائب الياس حنكش ونائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان والنائب جورج عقيص ورئيس حركة الإستقلال النائب ميشال معوض
آخر الأخبار
2024-03-04
هوكشتاين يلتقي وفدا من النواب ضم رئيس حزب الكتائب سامي الجميل والنائب الياس حنكش ونائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان والنائب جورج عقيص ورئيس حركة الإستقلال النائب ميشال معوض
0
أخبار لبنان
2024-02-27
الكتائب: أي مبادرة لتسهيل انتخاب رئيس لا بد أن تقترن بخطوة لملاقاة المعارضة إلى منتصف الطريق قبل أي مشاورات
أخبار لبنان
2024-02-27
الكتائب: أي مبادرة لتسهيل انتخاب رئيس لا بد أن تقترن بخطوة لملاقاة المعارضة إلى منتصف الطريق قبل أي مشاورات
0
خبر عاجل
2024-02-05
ترقبوا حلقة الليلة من برنامج عشرين 30 مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في تمام الساعة الـ9:30 مساء عبر شاشة الـLBCI والموقع الالكتروني
خبر عاجل
2024-02-05
ترقبوا حلقة الليلة من برنامج عشرين 30 مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في تمام الساعة الـ9:30 مساء عبر شاشة الـLBCI والموقع الالكتروني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:05
مراجعة اتفاقية التعاون القضائيّ بين وزير العدل ونظيرته التونسية
أخبار لبنان
14:05
مراجعة اتفاقية التعاون القضائيّ بين وزير العدل ونظيرته التونسية
0
أخبار لبنان
13:37
المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى: الإحتضان الشعبيّ للنازحين لا يعفي الدولة من مسؤولياتها تجاه شعبها
أخبار لبنان
13:37
المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى: الإحتضان الشعبيّ للنازحين لا يعفي الدولة من مسؤولياتها تجاه شعبها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شبل الاسد حديث طرابلس والبلد
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شبل الاسد حديث طرابلس والبلد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مئوية الـ LAU... فيروز والأخوان الرحباني وفلسطين
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مئوية الـ LAU... فيروز والأخوان الرحباني وفلسطين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-02-24
ترامب يهزم نيكي هايلي آخر منافسيه الجمهوريين بالانتخابات التمهيدية بكارولاينا الجنوبية
أخبار دولية
2024-02-24
ترامب يهزم نيكي هايلي آخر منافسيه الجمهوريين بالانتخابات التمهيدية بكارولاينا الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-14
ما هي العصا السحرية الإسرائيلية؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-14
ما هي العصا السحرية الإسرائيلية؟
0
آخر الأخبار
2023-11-06
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد محمد ملحم يوسف ″مجاهد" من بلدة حام في البقاع
آخر الأخبار
2023-11-06
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد محمد ملحم يوسف ″مجاهد" من بلدة حام في البقاع
0
منوعات
2024-03-04
بعد تحذيرات بشأن خطر ولادتها... امرأة تلد في منزلها بمساعدة زوجها والقابلة وهذا مصير الأخيرة!
منوعات
2024-03-04
بعد تحذيرات بشأن خطر ولادتها... امرأة تلد في منزلها بمساعدة زوجها والقابلة وهذا مصير الأخيرة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:18
الجميل لـ"حوار المرحلة": بهذه اللحظة فقط سنتمكن من انتخاب رئيس بـ48 ساعة
أخبار لبنان
16:18
الجميل لـ"حوار المرحلة": بهذه اللحظة فقط سنتمكن من انتخاب رئيس بـ48 ساعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في دوري الابطال: بايرن ميونيخ يعيد البسمة لجماهيره ومبابي الثقة لفريقه
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في دوري الابطال: بايرن ميونيخ يعيد البسمة لجماهيره ومبابي الثقة لفريقه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ترامب وبايدن مجدداً الى المواجهة في تشرين الثاني بعد انسحاب نيكي هايلي
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ترامب وبايدن مجدداً الى المواجهة في تشرين الثاني بعد انسحاب نيكي هايلي
0
أخبار لبنان
13:37
المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى: الإحتضان الشعبيّ للنازحين لا يعفي الدولة من مسؤولياتها تجاه شعبها
أخبار لبنان
13:37
المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى: الإحتضان الشعبيّ للنازحين لا يعفي الدولة من مسؤولياتها تجاه شعبها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شبل الاسد حديث طرابلس والبلد
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شبل الاسد حديث طرابلس والبلد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مئوية الـ LAU... فيروز والأخوان الرحباني وفلسطين
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مئوية الـ LAU... فيروز والأخوان الرحباني وفلسطين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الفساد والاحتيال يصل الى تأشيرات السفر والطائرات
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الفساد والاحتيال يصل الى تأشيرات السفر والطائرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
في الداخل الاسرائيليّ قلقٌ من جبهتين
تقارير نشرة الاخبار
13:12
في الداخل الاسرائيليّ قلقٌ من جبهتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
تطبيق الـ١٧٠١ يوصل لحل طويل الأجل
تقارير نشرة الاخبار
13:07
تطبيق الـ١٧٠١ يوصل لحل طويل الأجل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
06:06
رواتب ومعاشات الأسلاك العسكرية والمتقاعدين اعتبارا من الغد
اقتصاد
06:06
رواتب ومعاشات الأسلاك العسكرية والمتقاعدين اعتبارا من الغد
2
فنّ
05:50
بعد اتهامها بانّها حامل من خطيبها... سارة ابي كنعان تخرج عن صمتها
فنّ
05:50
بعد اتهامها بانّها حامل من خطيبها... سارة ابي كنعان تخرج عن صمتها
3
خبر عاجل
03:12
التحكم المروري: اصطدام بين مركبتين على اوتوستراد انطلياس باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
03:12
التحكم المروري: اصطدام بين مركبتين على اوتوستراد انطلياس باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
4
فنّ
06:54
أمل حجازي في أوّل تعليق لها بعد خلعها الحجاب: "لم أخلع شرفي"
فنّ
06:54
أمل حجازي في أوّل تعليق لها بعد خلعها الحجاب: "لم أخلع شرفي"
5
خبر عاجل
10:38
وزارة الخزانة: أميركا تفرض عقوبات على شركات وسفن تسهل نقل البضائع لفيلق القدس الإيراني والحوثيين في اليمن
خبر عاجل
10:38
وزارة الخزانة: أميركا تفرض عقوبات على شركات وسفن تسهل نقل البضائع لفيلق القدس الإيراني والحوثيين في اليمن
6
خبر عاجل
14:41
الجميل لـ حوار المرحلة: في بلد طبيعي كان يجب على هوكشتاين أن يلتقي وزير الخارجية لكن الدولة اللبنانية والحكومة تابعتان لحزب الله فمن الطبيعي أن تلتقي الوفود الدبلوماسية الجهة التي تمسك القرار بيدها
خبر عاجل
14:41
الجميل لـ حوار المرحلة: في بلد طبيعي كان يجب على هوكشتاين أن يلتقي وزير الخارجية لكن الدولة اللبنانية والحكومة تابعتان لحزب الله فمن الطبيعي أن تلتقي الوفود الدبلوماسية الجهة التي تمسك القرار بيدها
7
أخبار لبنان
08:26
اليكم دوام شهر رمضان في الإدارات والمؤسسات العامة ...
أخبار لبنان
08:26
اليكم دوام شهر رمضان في الإدارات والمؤسسات العامة ...
8
منوعات
04:22
رجل ستينيّ تلقى أكثر من 200 لقاح لكورونا... ما اكتشفه العلماء في جسمه أذهلهم!
منوعات
04:22
رجل ستينيّ تلقى أكثر من 200 لقاح لكورونا... ما اكتشفه العلماء في جسمه أذهلهم!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More