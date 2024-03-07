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حنكش: نرفض تأجيل الانتخابات البلدية ونطالب باحترام المهل
أخبار لبنان
2024-03-07 | 02:11
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حنكش: نرفض تأجيل الانتخابات البلدية ونطالب باحترام المهل
رفض عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش، خلال جلسة لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية المخصصة لمناقشة وزير الداخلية والبلديات بموضوع التجهيزات والتحضيرات اللازمة للانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة تأجيل الانتخابات، مطالبًا باحترام المهل والاستحقاقات وتحمّل السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤوليتيهما وإجراء الانتخابات في موعدها خصوصًا وأن الأموال واللوجستيات تأمنت.
وأشار حنكش إلى أنه من الممكن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في جميع المحافظات باستثناء الجنوب بسبب الوضع الأمني، على أن تجرى الانتخابات فيه فور انتهاء الحرب كما حصل عام ١٩٩٨ عندما أجريت الانتخابات في جميع المحافظات باستثناء الجنوب الذي كان يقع تحت الاحتلال وأجريت فيه عام ٢٠٠١.
ولفت حنكش إلى أن عدد البلديات المنحلة البالغ ١٢٠ مُرشّح للارتفاع إلى نصف البلديات بشكل رسمي أو غير رسمي في حال تم تأجيل الانتخابات البلدية لمدة سنة، مشددًا على أن المواطنين بحاجة لوجود بلديات تمارس دورها بشكل طبيعي على الصعيد المحلي لتأمين احتياجاتهم اليومية في ظل غياب الدولة وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية وانهيار البنى التحتية.
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