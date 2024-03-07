الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
آلان حكيم للـLBCI: المعارضة وحدها تدافع عن سيادة لبنان... وهذا ما قاله عن الطلاق مع حزب الله
أخبار لبنان
2024-03-07 | 04:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
آلان حكيم للـLBCI: المعارضة وحدها تدافع عن سيادة لبنان... وهذا ما قاله عن الطلاق مع حزب الله
اعتبر عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب والوزير السابق آلان حكيم أن حزب الله يتحمّل مسؤولية أعماله وما يحصل في الحنوب، مشيراً الى أن "الحزب" ليس له دور لبناني بل ايراني فقط وأنه قوة ردع تستخدمها ايران.
وقال حكيم في حديث ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "نحن أشرس خصم لحزب الله ولكننا الوحيدين الذين نمد اليد لجميع اللبنانيين"، لافتا الى أن حزب الكتائب فتح حوارات مع حزب الله قادها الوزير السابق ايلي ماروني سابقاً لكن النقاش كان يتوقف عند مسألة السيادة والسلاح.
وعن الطلاق الذي يتحدث عنه حزب الكتائب مع حزب الله، قال حكيم إن هذا الطلاق له معايير عدة، مشددا على أن حزب الكتائب لن يقبل في المرحلة المقبلة الاستمرار على الوضع نفسه.
ورأى أن المعارضة هي من تدافع عن سيادة لبنان ومصلحته اليوم التي تطالب بالدولة والسيادة اللبنانية، مؤكدا أن المعارضة تقوم بواجباتها وأنها هي تزعج من يخطف الدولة.
وقال حكيم: "يجب أن نبعث برسالة للخارج بأننا لسنا راضين عن الوضع القائم في لبنان".
وأضاف: "يهمّنا أن تكون المعارضة جبهة موحدة وقوية وكل ما نقوم به سياسياً يكون انطلاقاً من تشاورنا مع كافة أطراف المعارضة".
ولفت الى أن الإجتماع الأخير مع الموفد الأميركي آموس هوكشتاين يؤكّد على وحدة المعارضة تجاه الخارج وبرهان على أن الجبهة يمكنها الوصول إلى حلول عملية.
هذا ورأى أن الدولة من دون مؤسسات لا مفعول لها وأن الحلّ الوحيد اليوم هو باعادة تكوينها.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
للـLBCI:
المعارضة
وحدها
تدافع
سيادة
لبنان...
الطلاق
التالي
وزارة الاقتصاد: للتقدم بطلب للاستحصال على ترخيص لاقامة المعارض والأسواق
كركي: الطب الملطّف أصبح مشمولاً بتغطية الضمان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-03-05
الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: نحن مقاومة عاقلة ومتديّنة تخاف الله وما قمنا به بالمواجهة المحدودة في الجنوب هو مصلحة للبنان ورعاية للداخل وفي نفس الوقت هو المصلحة بكاملها لمساندة غزة
آخر الأخبار
2024-03-05
الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: نحن مقاومة عاقلة ومتديّنة تخاف الله وما قمنا به بالمواجهة المحدودة في الجنوب هو مصلحة للبنان ورعاية للداخل وفي نفس الوقت هو المصلحة بكاملها لمساندة غزة
0
آخر الأخبار
2024-02-29
درغام للـLBCI: حزب الله يملك القوة العسكرية التي توجع إسرائيل في حال اندلاع الحرب لكن إسرائيل مدعومة من أميركا وغيرها من الدول بينما لبنان متروك ولا يملك مقومات الصمود
آخر الأخبار
2024-02-29
درغام للـLBCI: حزب الله يملك القوة العسكرية التي توجع إسرائيل في حال اندلاع الحرب لكن إسرائيل مدعومة من أميركا وغيرها من الدول بينما لبنان متروك ولا يملك مقومات الصمود
0
آخر الأخبار
2024-02-29
درغام للـLBCI: نحن بحاجة إلى تفاهم مار مخايل 2 أي إلى تصحيح شوائب التفاهم الأساسيّ وهذا لا يعني أنّنا نقطع علاقاتنا مع حزب الله
آخر الأخبار
2024-02-29
درغام للـLBCI: نحن بحاجة إلى تفاهم مار مخايل 2 أي إلى تصحيح شوائب التفاهم الأساسيّ وهذا لا يعني أنّنا نقطع علاقاتنا مع حزب الله
0
أخبار لبنان
2024-02-28
يعقوبيان للـLBCI: الانسحاب نحو شمال الليطاني لا يعني بسط سيادة الدولة اللبنانية
أخبار لبنان
2024-02-28
يعقوبيان للـLBCI: الانسحاب نحو شمال الليطاني لا يعني بسط سيادة الدولة اللبنانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:13
رعد من الرابية: خط التواصل مع الرئيس عون دائم ولن ينقطع
أخبار لبنان
05:13
رعد من الرابية: خط التواصل مع الرئيس عون دائم ولن ينقطع
0
أخبار لبنان
04:54
وزارة الاقتصاد: للتقدم بطلب للاستحصال على ترخيص لاقامة المعارض والأسواق
أخبار لبنان
04:54
وزارة الاقتصاد: للتقدم بطلب للاستحصال على ترخيص لاقامة المعارض والأسواق
0
اقتصاد
04:26
كركي: الطب الملطّف أصبح مشمولاً بتغطية الضمان
اقتصاد
04:26
كركي: الطب الملطّف أصبح مشمولاً بتغطية الضمان
0
أخبار لبنان
04:13
لقاء بين الرئيس السابق ميشال عون ووفد من "حزب الله"... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
04:13
لقاء بين الرئيس السابق ميشال عون ووفد من "حزب الله"... ماذا في التفاصيل؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
15:38
ظهور نوع جديد من المخلوقات الفضائية يشبه المومياوات... ما كشفه الخبراء عن طبيعة هذه الكائنات صادم! (صور)
علوم وتكنولوجيا
15:38
ظهور نوع جديد من المخلوقات الفضائية يشبه المومياوات... ما كشفه الخبراء عن طبيعة هذه الكائنات صادم! (صور)
0
أخبار لبنان
02:55
بشأن سندات الملكية في جبل لبنان... هذا ما أعلنته المديرية العامة للشؤون العقارية
أخبار لبنان
02:55
بشأن سندات الملكية في جبل لبنان... هذا ما أعلنته المديرية العامة للشؤون العقارية
0
أخبار دولية
2023-09-22
أرمن قره باغ يعلنون التفاوض مع أذربيجان على سحب قواتهم
أخبار دولية
2023-09-22
أرمن قره باغ يعلنون التفاوض مع أذربيجان على سحب قواتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-03
التوغل الإسرائيلي في لبنان... آت؟
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-03
التوغل الإسرائيلي في لبنان... آت؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:13
لقاء بين الرئيس السابق ميشال عون ووفد من "حزب الله"... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
04:13
لقاء بين الرئيس السابق ميشال عون ووفد من "حزب الله"... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
16:18
الجميل لـ"حوار المرحلة": بهذه اللحظة فقط سنتمكن من انتخاب رئيس بـ48 ساعة
أخبار لبنان
16:18
الجميل لـ"حوار المرحلة": بهذه اللحظة فقط سنتمكن من انتخاب رئيس بـ48 ساعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في دوري الابطال: بايرن ميونيخ يعيد البسمة لجماهيره ومبابي الثقة لفريقه
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في دوري الابطال: بايرن ميونيخ يعيد البسمة لجماهيره ومبابي الثقة لفريقه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ترامب وبايدن مجدداً الى المواجهة في تشرين الثاني بعد انسحاب نيكي هايلي
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ترامب وبايدن مجدداً الى المواجهة في تشرين الثاني بعد انسحاب نيكي هايلي
0
أخبار لبنان
13:37
المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى: الإحتضان الشعبيّ للنازحين لا يعفي الدولة من مسؤولياتها تجاه شعبها
أخبار لبنان
13:37
المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى: الإحتضان الشعبيّ للنازحين لا يعفي الدولة من مسؤولياتها تجاه شعبها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شبل الاسد حديث طرابلس والبلد
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شبل الاسد حديث طرابلس والبلد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مئوية الـ LAU... فيروز والأخوان الرحباني وفلسطين
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مئوية الـ LAU... فيروز والأخوان الرحباني وفلسطين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الفساد والاحتيال يصل الى تأشيرات السفر والطائرات
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الفساد والاحتيال يصل الى تأشيرات السفر والطائرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
في الداخل الاسرائيليّ قلقٌ من جبهتين
تقارير نشرة الاخبار
13:12
في الداخل الاسرائيليّ قلقٌ من جبهتين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
06:06
رواتب ومعاشات الأسلاك العسكرية والمتقاعدين اعتبارا من الغد
اقتصاد
06:06
رواتب ومعاشات الأسلاك العسكرية والمتقاعدين اعتبارا من الغد
2
فنّ
05:50
بعد اتهامها بانّها حامل من خطيبها... سارة ابي كنعان تخرج عن صمتها
فنّ
05:50
بعد اتهامها بانّها حامل من خطيبها... سارة ابي كنعان تخرج عن صمتها
3
فنّ
06:54
أمل حجازي في أوّل تعليق لها بعد خلعها الحجاب: "لم أخلع شرفي"
فنّ
06:54
أمل حجازي في أوّل تعليق لها بعد خلعها الحجاب: "لم أخلع شرفي"
4
خبر عاجل
04:03
معلومات للـLBCI: اجتماع لسفراء اللجنة الخماسية في السفارة القطرية اليوم لاستكمال الجهود المبذولة بخصوص الاستحقاق الرئاسي وتزامنا مع أجواء العمل على الهدنة في غزة
خبر عاجل
04:03
معلومات للـLBCI: اجتماع لسفراء اللجنة الخماسية في السفارة القطرية اليوم لاستكمال الجهود المبذولة بخصوص الاستحقاق الرئاسي وتزامنا مع أجواء العمل على الهدنة في غزة
5
حال الطقس
00:31
الثلوج والأمطار مستمرة حتى هذا التاريخ...
حال الطقس
00:31
الثلوج والأمطار مستمرة حتى هذا التاريخ...
6
خبر عاجل
14:41
الجميل لـ حوار المرحلة: في بلد طبيعي كان يجب على هوكشتاين أن يلتقي وزير الخارجية لكن الدولة اللبنانية والحكومة تابعتان لحزب الله فمن الطبيعي أن تلتقي الوفود الدبلوماسية الجهة التي تمسك القرار بيدها
خبر عاجل
14:41
الجميل لـ حوار المرحلة: في بلد طبيعي كان يجب على هوكشتاين أن يلتقي وزير الخارجية لكن الدولة اللبنانية والحكومة تابعتان لحزب الله فمن الطبيعي أن تلتقي الوفود الدبلوماسية الجهة التي تمسك القرار بيدها
7
خبر عاجل
10:38
وزارة الخزانة: أميركا تفرض عقوبات على شركات وسفن تسهل نقل البضائع لفيلق القدس الإيراني والحوثيين في اليمن
خبر عاجل
10:38
وزارة الخزانة: أميركا تفرض عقوبات على شركات وسفن تسهل نقل البضائع لفيلق القدس الإيراني والحوثيين في اليمن
8
خبر عاجل
15:44
الجميل لـ حوار المرحلة: إذا جاء حزب الله اليوم وقال إنه سحب ترشيح فرنجية مستعدون للتوجه إلى المجلس النيابي للنقاش أو الحوار ومشكلتي مع فرنجية هي أنه يسير بمنطق حزب الله
خبر عاجل
15:44
الجميل لـ حوار المرحلة: إذا جاء حزب الله اليوم وقال إنه سحب ترشيح فرنجية مستعدون للتوجه إلى المجلس النيابي للنقاش أو الحوار ومشكلتي مع فرنجية هي أنه يسير بمنطق حزب الله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More