آلان حكيم للـLBCI: المعارضة وحدها تدافع عن سيادة لبنان... وهذا ما قاله عن الطلاق مع حزب الله

اعتبر عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب والوزير السابق آلان حكيم أن حزب الله يتحمّل مسؤولية أعماله وما يحصل في الحنوب، مشيراً الى أن "الحزب" ليس له دور لبناني بل ايراني فقط وأنه قوة ردع تستخدمها ايران.



وقال حكيم في حديث ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "نحن أشرس خصم لحزب الله ولكننا الوحيدين الذين نمد اليد لجميع اللبنانيين"، لافتا الى أن حزب الكتائب فتح حوارات مع حزب الله قادها الوزير السابق ايلي ماروني سابقاً لكن النقاش كان يتوقف عند مسألة السيادة والسلاح.



وعن الطلاق الذي يتحدث عنه حزب الكتائب مع حزب الله، قال حكيم إن هذا الطلاق له معايير عدة، مشددا على أن حزب الكتائب لن يقبل في المرحلة المقبلة الاستمرار على الوضع نفسه.



ورأى أن المعارضة هي من تدافع عن سيادة لبنان ومصلحته اليوم التي تطالب بالدولة والسيادة اللبنانية، مؤكدا أن المعارضة تقوم بواجباتها وأنها هي تزعج من يخطف الدولة.



وقال حكيم: "يجب أن نبعث برسالة للخارج بأننا لسنا راضين عن الوضع القائم في لبنان".



وأضاف: "يهمّنا أن تكون المعارضة جبهة موحدة وقوية وكل ما نقوم به سياسياً يكون انطلاقاً من تشاورنا مع كافة أطراف المعارضة".



ولفت الى أن الإجتماع الأخير مع الموفد الأميركي آموس هوكشتاين يؤكّد على وحدة المعارضة تجاه الخارج وبرهان على أن الجبهة يمكنها الوصول إلى حلول عملية.



هذا ورأى أن الدولة من دون مؤسسات لا مفعول لها وأن الحلّ الوحيد اليوم هو باعادة تكوينها.











