وزارة الاقتصاد: للتقدم بطلب للاستحصال على ترخيص لاقامة المعارض والأسواق

ذكّرت وزارة الاقتصاد والتجارة بأن تنظيم المعارض والاسواق على الاراضي اللبنانية كافة يخضع لترخيص مسبق من وزارة الاقتصاد والتجارة وفقا لمندرجات القرار رقم 79/1/أ.ت تاريخ 10/5/2010 (تنظيم اقامة المعارض والأسواق في لبنان والخارج).



وأشار المكتب الإعلامي لوزير الإقتصاد أمين سلام في بيان، الى أنه "يطلب من كافة منظمي المعارض والاسواق التقدم من وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب وفق نموذج خاص للاستحصال على ترخيص لاقامة المعارض والأسواق في لبنان والخارج وذلك قبل 45 يومأ على الاقل من تاريخ اقامة النشاط، وذلك تحت طائلة اقفال اي معرض أو سوق يتم تنظيمه دون الاستحصال على الترخيص المطلوب".