رعد من الرابية: خط التواصل مع الرئيس عون دائم ولن ينقطع

أكّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن خط التواصل مع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون دائم ولم ينقطع في السابق ولن ينقطع أبداً، وأنه خط يبعث على الطمأنينة لدى اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومناطقهم، نظراً للتاريخ التعايشي والشراكة الحقيقية في مقاربة المسائل والقضايا الوطنية.



ولفت رعد بعد لقائه عون في دارته في الرابية، على رأس وفد من الكتلة، الى أن الزيارة كانت فرصة لإطلاع عون على الأوضاع الميدانية والموضوعية الدقيقة بعيداً عما يتم التراشق به هنا وهناك.



وقال: "أدّينا ما يمكن أن يعزز الوحدة الوطنية في مواجهة تحدي العدو الصهيوني الذي يجترح اليوم إبادة جماعية في غزة، ومن المريب أن أصواتاً دولية صمتت بالكامل ولم ترق إلى تحمل المسؤولية الإنسانية في مقاربة مثل هذا التوحش الذي يمارسه العدو في غزة".



وشدّد رعد على أن الوضع اللبناني بحاجة لابداء النوايا الحسنة والاصرار على التخاطب المسؤول بين كل الفئات والمعنيين بشأن هذا البلد وصولاً إلى حل المشاكل الرئيسية التي يعاني منها.