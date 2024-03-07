وزير البيئة في إسبانيا لبحث مجالات التعاون في مكافحة الجرائم البيئية

ناقش وزير البيئة ناصر ياسين مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الانتقال الايكولوجي (البيئة) تيريزا ريبيرا في مجالات التعاون والدعم الذي يمكن لاسبانيا ان تقدمه للبنان خصوصاً في مواضيع الاقتصاد الدائري، التكيّف مع التغيّر المناخي، ومكافحة الجرائم البيئية.



ويأتي الاجتماع ضمن زيارة عمل الى اسبانيا، يقوم بها وفد لبناني من وزارة البيئة وقوى الامن الداخلي وممثلين عن المجتمع المدني من تنظيم مؤسسة "فياب" التي تنسق مشروع الشرطة المجتمعية في لبنان والذي يتضمن تطوير قدرات مكافحة الجرائم البيئية.