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إجتماع لـ"اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"... وهذا ما تم مناقشته
أخبار لبنان
2024-03-07 | 06:57
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إجتماع لـ"اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"... وهذا ما تم مناقشته
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعًا لـ"اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام" ظهر اليوم في السرايا، وشارك فيه الوزراء عباس الحلبي، يوسف الخليل، هكتور حجار، جورج كلاس، نجلا رياشي، ومصطفى بيرم، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضى محمود مكية، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، والمستشارون الوزير السابق نقولا نحاس وسمير ضاهر وزياد ميقاتي.
وبعد الإجتماع، أشار الحجار إلى أننا "ناقشنا برنامج "أمان" والمستفيدين منه، فهناك فئة استفادت على مدى 18 شهرًا، وفئة أخرى استفادت لمدة 12 شهرًا، ولكن توقفت المساعدة لهم، وهناك خطر بتوقف إستفادة الفئة الأخيرة من المشروع بسبب إنتهائه بفقرته الأولى بتاريخ 28 شباط 2024، لذلك تقدمت من مجلس الوزراء منذ قرابة العشرة أيام بطلب لإطالة مهلة تنفيذ المشروع، وتمنى الرئيس ميقاتي والوزراء أن أعود لأشرح لهم ماذا أعني بإطالة تنفيذ المشروع." وقال: "من هنا أطلعت الوزراء على أهمية الأمر، وقد وعدوني أن يتم تمديد المشروع في أول جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل حتى العام 2026، ما يعني أن الفئة التي استفادت من البرنامج لمدة 12 شهرًا ستستمر من الإستفادة منه حتى 24 شهرًا، أما الفئة التي استفادت 18 شهرًا فسنتابع إنجاز بعض المعاملات الروتينية وننتظر أن تنتهي قبل نهاية الشهر حيث يصبح بإمكان كل الفئات التي استفادت وتستفيد أن تستفيد لاحقًا لأن هدفنا الوصول إلى 150 ألف مستفيد، ولكي يصبح في إمكان الجميع الإستفادة 24 شهرًا".
وأضاف أن "هذا الإجتماع كان مهمًا من أجل التوضيح والمتابعة، وأقول لكل الصابرين والمنتظرين والذين قطعت عنهم الأموال بعد 18 شهر من الإستفادة إننا نبذل كل جهودنا ما بين الرئيس ميقاتي واللجنة الوزارية ووزير المال ومع البنك الدولي لتسريع العملية، وأحاول كسر الروتين الإداري للوصول إلى هدفنا، وأتمنى أن يكون لدينا في نهاية الشهر بشائر خير للجميع."
وردًا على سؤال، قال: "التركيز في إجتماع اليوم كان محصورًا ببرنامج "أمان"، لكن تطرقت في هذا اللقاء أيضًا إلى تداعيات الحرب في الجنوب، وضرورة أن تعقد اللجنة الوزارية للإستجابة لأزمة الجنوب إجتماعًا، فالوضع دقيق وهو بحاجة لمقاربة أيضًا على المستوى السياسي، واللجنة يعنى بها وزراء التربية والصحة والشؤون الإجتماعية، وعدد من الوزراء المعنيين بالملف، كما تحدثنا أيضًا في موضوع الإستراتيجية الإجتماعية بعد توقيعنا عليها وضرورة تطبيقها".
كذلك، إجتمع رئيس الحكومة مع وزير الشباب والرياضة جورج كلاس.
ثم اجتمع مع وزير المال يوسف خليل في حضور المدير العام للوزارة جورج معراوي.
وإستقبل رئيس الحكومة المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى في اللجنة الدولية للصليب الأحمر فابريزيو كاربوني، في حضور ممثلة الصليب الأحمر الدولي في لبنان سيمون كارابيانكا إيشليمان والمستشار السياسي شوقي أمين الدين.
وتم البحث في عمل الصليب الأحمر في جنوب لبنان لدعم صمود أبناء الجنوب وتمكين المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية الطارئة.
وخلال اللقاء، نوه كاربوني بالدور الذي يقوم به الصليب الأحمر اللبناني رغم التحديات الكثيرة التي يواجهها في مختلف المناطق اللبنانية.
وبدوره، حيا ميقاتي جهود الصليب الأحمر اللبناني كمؤسسة نموذجية وطنية تطوعية في خدمة جميع اللبنانيين.
واستقبل سفيرة الأرجنتين ماريا فيرجينيا رويز كينتار وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.
واستقبل رئيس الحكومة النائب أكرم شهيب.
كما استقبل رئيس اساقفة أبرشية قبرص المارونية المطران سليم صفير الذي عرض بعض المطالب المتعلقة بالموارنة في قبرص.
واستقبل وفدًا من نقابة أطباء طرابلس والشمال برئاسة النقيب الدكتور محمد نديم صافي، وتم عرض عدد من المطالب المتعلقة بالنقابة والواقع الصحي.
واستقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
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