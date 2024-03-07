نقيب الأطباء البيطريين: Parvo Virus B19 لا ينتقل من الحيوان إلى الإنسان

أكد نقيب الأطباء البيطريين الدكتور نضال حسن في بيان أن Parvo Virus B19 لا ينتقل من الحيوان إلى الإنسان ولا يصيبه بأي عوارض، وأن لا داعي للهلع".وأشار الدكتور حسن إلى أن "عوارض الـParvo عند الحيوان لا تشبه العوارض التي تصيب الإنسان"، وأكد "وجود العديد من السلالات الأخرى لهذا الفيروس".