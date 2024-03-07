جنبلاط: الأميركيون لا يستطيعون أن يفرضوا علينا وقفًا لإطلاق النار من دون التفاوض على هدنة 1949

رأى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط، في لقاء مع صحيفة "لوريان لو جور" حول آخر التطورات ولقائه بالموفد الأميركي آموس هوكستين، أن "الأميركيين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة، لكن في الوقت نفسه يقومون بإلقاء المساعدات الغذائية في البحر، ما يعني أنه على الرغم من الضغوط الدولية فإن الحرب مستمرة ولا نستطيع أن نفرض شروطًا لوقف إطلاق النار، لهذا السبب تبدو الولايات المتحدة القوية عاجزة. وكذلك الحال في لبنان، لا يستطيع الأميركيون أن يفرضوا علينا وقفًا لإطلاق النار من دون التفاوض على هدنة عام 1949. وهذا الإتفاق يظل، في رأيي، صالحًا جدًا، وهذه نقطة أثرتها خلال اللقاء مع هوكستين".



وعن قصده من "التفاوض على هدنة 1949"، قال: "تنص بنود الهدنة على نشر جيوش نظامية على جانبي الحدود. وإذا كان الأميركيون والإسرائيليون يريدون إنسحاب "حزب الله" إلى مسافة 10 أو 12 كيلومترًا شمال الليطاني، فمن حق "حزب الله" أيضًا في هذه المرحلة، حيث هو عنصر من عناصر المنظومة الدفاعية اللبنانية، أن يطلب الإنسحاب ووقف الخروق اليومية للأجواء اللبنانية حتى تنفيذ الهدنة. لكن بالطبع كل هذا يجب أن يتم بالتنسيق والتخطيط مع الدولة اللبنانية".



وسئل جنبلاط: "لقد كنت من أوائل الذين حذروا من حرب شاملة في لبنان واليوم يعرب الأميركيون عن مخاوف مماثلة"، فأجاب: "الأميركيون يعبرون عن الموقف الإسرائيلي. إنهم قلقون بشأن الإسرائيليين الذين تركوا منازلهم، وبنفس الطريقة نشعر بالقلق إزاء 100 ألف لبناني اضطروا إلى مغادرة جنوب لبنان بعد الدمار الهائل الذي لحق بالقرى في أعقاب الضربات الإسرائيلية. عليك أن ترى الأمور من الجهتين".



وعن كيفية تجنب الحرب، أشار إلى أنه "علينا فقط أن نبدأ من حيث كنا في العام 2006. بعد حرب تموز كان هناك أمر واقع وتم اعتماد القرار 1701، واليوم يريد الأميركيون تطبيق هذا النص وانتشار الجيش في الجنوب، جيد جدًا، ونحن نتفق معهم في هذه النقطة. لكنني سألت هوكستين عما إذا كان بوسع الولايات المتحدة زيادة مساعداتها المالية للجيش، فرد بالقول إنه في الوقت الحالي لن يتمكن من تمرير مثل هذا الإقتراح عبر الكونغرس. لماذا؟ لا أعرف. إنه غريب جدًا".



وعن لقاء هوكستين بنواب المعارضة، قال: "أعتقد كي يسمع رأيًا آخر في البلد".