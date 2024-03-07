بيان من "المالية" بشأن رواتب العاملين في القطاع العام...

أعلنت وزارة المالية أنها حولت رواتب جميع العاملين في القطاع العام إلى مصرف لبنان، وبالتالي بات بإمكان المعنيين تسلمها كل من مصرفه الخاص إعتبارًا من يوم غد الجمعة ٨ آذار ٢٠٢٤.