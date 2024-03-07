السفيرة الأميركية في دارة الضاهر بحضور عدد من النواب

زارت سفيرة الولايات المتحدة في لبنان ليزا جونسون النائب ميشال ضاهر في دارته في الفرزل، بحضور النواب نعمة افرام، ميشال معوض، آلان عون، الياس حنكش، الياس اسطفان، ميشال دويهي، مارك ضو، هاغوب ترزيان وسجيع عطية.



وكانت مناسبة لبحث آخر التطورات في المنطقة، وخصوصًا موضوع الحرب في غزة وجنوب لبنان.



كما أطلع عضو تكتل الإعتدال النائب سجيع عطية الحاضرين على مستجدات مبادرة التكتل لانتخاب رئيس للجمهورية.