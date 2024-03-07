مخزومي بحث مع فرونتسكا في الوضع الأمني على الحدود الجنوبية

تداول النائب فؤاد مخزومي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، خصوصا الوضع الأمني على الحدود الجنوبية وضرورة تطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701 بكل مندرجاته، إضافة إلى تأكيد دور الأمم المتحدة في حفظ أمن الجنوب واستقراره".



وقال: "ناقشنا عناوين داخلية عدة، أبرزها ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبلدية، إضافة إلى ملف النازحين السوريين واتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذا الملف، عدا عن سبل تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والتخفيف من معاناة اللبنانيين".