اجتماع سفراء اللجنة الخماسية: دعم مستمر لانجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن

شدد سفراء دول اللجنة الخماسية على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية وأبدوا دعمهم المستمر لانجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن.



جاء هذا خلال لقاء عقده السفراء في سفارة دولة قطر في بيروت اليوم، حيث جرى استعراض التطورات الراهنة في لبنان، والبحث في الملف الرئاسي.