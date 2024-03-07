الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
باسيل لـ "جدل": للقاء يضع خطة وطنية تكون بكركي مظلته... وقرار الهجوم ليس تلقائياً
أخبار لبنان
2024-03-07 | 16:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
باسيل لـ "جدل": للقاء يضع خطة وطنية تكون بكركي مظلته... وقرار الهجوم ليس تلقائياً
2
min
باسيل لـ "جدل": للقاء يضع خطة وطنية تكون بكركي مظلته... وقرار الهجوم ليس تلقائياً
رفض رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل الممارسة الاحادية من الحكومة وأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية، لذلك اعتبر ضرورة التلاقي لوضع موقف موحد وخطة واحدة وطنية تكون بكركي حكماً مظلته.
واشار خلال برنامج "جدل" عبر الـ LBCI الى أن الاستحقاق الرئاسي يمثل المسيحيين في السلطة، قائلا: "لا يمكن فرضه علينا ولا يكابرن أحد علينا ويقول اتفقوا على مرشح، فقط للتسلط على قرارنا، إذ نحن لدينا مرشح رئاسي فهل ينزلون الى الجلسات؟ ولا ارى الثنائي الشيعي ذاهباً الى جلسة انتخاب من دون معرفة النتيجة ولا يجب على أي مرشح ان يقبل ان يتم فرضه"، واضاف: "انتخبنا رئيس او ما انتخبنا رئيس" على ميقاتي احترام الدستور والطائف".
وشدد على أن من حقهم البقاء على مرشحهم الرئاسي لكن لا يمكنهم تعطيل كامل العملية، معلناً تأييده لعمل كتلة الاعتدال الوطني.
وقال: " اصدّق كلام السيد حسن نصرالله واثق به عندما قال انه لا يربط الاستحقاق الرئاسي بغزة ولكن من يؤذيه هو من يناقض كلامه بالممارسات السياسية".
وانطلاقاً من موضوع الجنوب وغزة، رأى باسيل أن لبنان امام خطر الشراكة والنزوح والانهيار الاقتصادي والشراكة اهمها لانها تأتي من الداخل، وعندما نتحدث عن الشراكة نفتح الابواب ونحن مع لبنان وحزب الله لحماية لبنان من الهجوم الاسرائيلي عليه اما تحرير القدس من مسؤولية الفلسطينيين، كما قال.
وفي موضوع الاستراتيجية الدفاعية، لفت باسيل الى أنه يدخل ضمنه عدة أمور وقال: "حالياً نحمّل الجيش اللبناني أكثر من قدرته إذ يجب تحويله الى جيش فعّال ومقاتل أكثر".
وفي السياق عينه، أوضح أن الدفاع عن النفس حق مشروع لكن قرار الهجوم ليس أمراً تلقائياً وقال: "بالرغم من أنني أتفهم الاستباق لسبب معيّن، لكن لماذا ربط كل الامور بغزة؟ وحدة الساحة اللبنانية أهم من الساحات الاقليمية". وتابع: "انا مع الحرب في حال حصلنا على مزارع شبعا ام ضمانة استخراج النفط والغاز او عودة النازحين السوريين الى سوريا مثلا لكن لبنان البلد الاصغر المنكوب اقتصاديا خسارته كبيرة اليوم بسبب الحرب في الجنوب".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
"جدل":
للقاء
وطنية
بكركي
مظلته...
وقرار
الهجوم
تلقائياً
التالي
كركي: الطب الملطّف أصبح مشمولاً بتغطية الضمان
لقاء بين الرئيس السابق ميشال عون ووفد من "حزب الله"... ماذا في التفاصيل؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
15:12
باسيل لـ "جدل": نرفض الممارسة الاحادية من الحكومة وأخذ صلاحيات الرئيس لذلك يجب التلاقي لوضع موقف موحد وخطة واحدة وطنية تكون بكركي حكماً مظلته
خبر عاجل
15:12
باسيل لـ "جدل": نرفض الممارسة الاحادية من الحكومة وأخذ صلاحيات الرئيس لذلك يجب التلاقي لوضع موقف موحد وخطة واحدة وطنية تكون بكركي حكماً مظلته
0
آخر الأخبار
14:16
باسيل لـ "جدل": عندما نتحدث عن الشراكة نفتح الابواب ونحن مع لبنان وحزب الله لحماية لبنان من الهجوم الاسرائيلي عليه اما تحرير القدس من مسؤولية الفلسطينيين
آخر الأخبار
14:16
باسيل لـ "جدل": عندما نتحدث عن الشراكة نفتح الابواب ونحن مع لبنان وحزب الله لحماية لبنان من الهجوم الاسرائيلي عليه اما تحرير القدس من مسؤولية الفلسطينيين
0
صحف اليوم
2024-01-30
مصادر اللجنة الخماسية لـ"نداء الوطن": زيارة عين التينة ستكون اللقاء الوحيد في الوقت الحاضر
صحف اليوم
2024-01-30
مصادر اللجنة الخماسية لـ"نداء الوطن": زيارة عين التينة ستكون اللقاء الوحيد في الوقت الحاضر
0
أخبار لبنان
2024-01-15
قعقور لـ"عشرين 30": لبنان يدافع عن نفسه في جبهة الجنوب... والمقاومة يجب أن تكون وطنية لا طائفية
أخبار لبنان
2024-01-15
قعقور لـ"عشرين 30": لبنان يدافع عن نفسه في جبهة الجنوب... والمقاومة يجب أن تكون وطنية لا طائفية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
02:29
إنخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:29
إنخفاض في أسعار المحروقات
0
حال الطقس
01:38
منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان... متى يعود الاستقرار التام؟
حال الطقس
01:38
منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان... متى يعود الاستقرار التام؟
0
صحف اليوم
01:37
عون مطمئنّ إلى مواقف حزب الله
صحف اليوم
01:37
عون مطمئنّ إلى مواقف حزب الله
0
صحف اليوم
01:14
هوكشتاين جمّد مَهمّته و لن يعود إلّا بعد إقرار الهدنة (الأخبار)
صحف اليوم
01:14
هوكشتاين جمّد مَهمّته و لن يعود إلّا بعد إقرار الهدنة (الأخبار)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
23:28
بعد لقاء "حزب الله" مع عون وليس باسيل... هذا ما قاله مصدر قيادي في "التيار" لـ"الشرق الأوسط"
صحف اليوم
23:28
بعد لقاء "حزب الله" مع عون وليس باسيل... هذا ما قاله مصدر قيادي في "التيار" لـ"الشرق الأوسط"
0
منوعات
16:43
المجرم كان يعيش معهم والدم ملأ الطريق... جريمة مرعبة في كندا ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفل عمره أشهر وهذه التفاصيل!
منوعات
16:43
المجرم كان يعيش معهم والدم ملأ الطريق... جريمة مرعبة في كندا ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفل عمره أشهر وهذه التفاصيل!
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-01-10
مقدمة النشرة المسائية 10-01-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-01-10
مقدمة النشرة المسائية 10-01-2024
0
أخبار لبنان
16:19
باسيل لـ "جدل": للقاء يضع خطة وطنية تكون بكركي مظلته... وقرار الهجوم ليس تلقائياً
أخبار لبنان
16:19
باسيل لـ "جدل": للقاء يضع خطة وطنية تكون بكركي مظلته... وقرار الهجوم ليس تلقائياً
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:13
بايدن: أواصل العمل من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة يستمر 6 أسابيع
أخبار دولية
01:13
بايدن: أواصل العمل من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة يستمر 6 أسابيع
0
أخبار لبنان
16:19
باسيل لـ "جدل": للقاء يضع خطة وطنية تكون بكركي مظلته... وقرار الهجوم ليس تلقائياً
أخبار لبنان
16:19
باسيل لـ "جدل": للقاء يضع خطة وطنية تكون بكركي مظلته... وقرار الهجوم ليس تلقائياً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
إذا أردت أن تصبح مدربًا لكرة السلة عليك الإلتحاق بأكاديمية المدربين!
تقارير نشرة الاخبار
13:54
إذا أردت أن تصبح مدربًا لكرة السلة عليك الإلتحاق بأكاديمية المدربين!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
آمال التوصل لأي إتفاق لوقف النار في غزة قبل حلول شهر رمضان تبددت
تقارير نشرة الاخبار
13:51
آمال التوصل لأي إتفاق لوقف النار في غزة قبل حلول شهر رمضان تبددت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عازف العود العراقي العالمي نصير شمة يفاجىء جمهوره بموهبة جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عازف العود العراقي العالمي نصير شمة يفاجىء جمهوره بموهبة جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ليست غزة وحدها على شفا المجاعة… السودان والمجاعة بالأرقام
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ليست غزة وحدها على شفا المجاعة… السودان والمجاعة بالأرقام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مصرف لبنان يدرّب الصرافين على تقنيات لمكافحة تبييض الأموال
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مصرف لبنان يدرّب الصرافين على تقنيات لمكافحة تبييض الأموال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
لقاء الرئيس عون بوفد من حزب الله: محاولة لإستعادة الود
تقارير نشرة الاخبار
13:34
لقاء الرئيس عون بوفد من حزب الله: محاولة لإستعادة الود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الطحين يرتدي لون الدم في فلسطين…
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الطحين يرتدي لون الدم في فلسطين…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:29
هذا ما كشفه مصدر في "حزب الله" للـLBCI عن اللقاء مع الرئيس ميشال عون
خبر عاجل
05:29
هذا ما كشفه مصدر في "حزب الله" للـLBCI عن اللقاء مع الرئيس ميشال عون
2
خبر عاجل
06:32
هيئة ادارة السير توزع لوحات السيارات والدراجات النارية على محلات الكبس
خبر عاجل
06:32
هيئة ادارة السير توزع لوحات السيارات والدراجات النارية على محلات الكبس
3
خبر عاجل
04:03
معلومات للـLBCI: اجتماع لسفراء اللجنة الخماسية في السفارة القطرية اليوم لاستكمال الجهود المبذولة بخصوص الاستحقاق الرئاسي وتزامنا مع أجواء العمل على الهدنة في غزة
خبر عاجل
04:03
معلومات للـLBCI: اجتماع لسفراء اللجنة الخماسية في السفارة القطرية اليوم لاستكمال الجهود المبذولة بخصوص الاستحقاق الرئاسي وتزامنا مع أجواء العمل على الهدنة في غزة
4
منوعات
04:00
خانته مع 5 رجال خلال زواجهما... ما فعله عندما اكتشف الحقيقة لا يصدق: توقعت مني أن أرحل ولكن أدهشتها!
منوعات
04:00
خانته مع 5 رجال خلال زواجهما... ما فعله عندما اكتشف الحقيقة لا يصدق: توقعت مني أن أرحل ولكن أدهشتها!
5
آخر الأخبار
14:35
باسيل لـ جدل: الدفاع عن النفس حق مشروع لكن قرار الهجوم ليس أمراً تلقائياً وبالرغم من أنني أتفهم الاستباق لسبب معيّن لكن لماذا ربط كل الامور بغزة؟
آخر الأخبار
14:35
باسيل لـ جدل: الدفاع عن النفس حق مشروع لكن قرار الهجوم ليس أمراً تلقائياً وبالرغم من أنني أتفهم الاستباق لسبب معيّن لكن لماذا ربط كل الامور بغزة؟
6
منوعات
16:43
المجرم كان يعيش معهم والدم ملأ الطريق... جريمة مرعبة في كندا ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفل عمره أشهر وهذه التفاصيل!
منوعات
16:43
المجرم كان يعيش معهم والدم ملأ الطريق... جريمة مرعبة في كندا ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفل عمره أشهر وهذه التفاصيل!
7
منوعات
09:16
بعد ثوانٍ على إقلاعها... اشتعال طائرة مليئة بالركاب وفيديو صادم يوثق اللحظة!
منوعات
09:16
بعد ثوانٍ على إقلاعها... اشتعال طائرة مليئة بالركاب وفيديو صادم يوثق اللحظة!
8
فنّ
05:20
بعد استنجادها بتركي آل الشيخ... مي حريري: قدّمت سيرتي الذاتية لطلب فرصة عمل!
فنّ
05:20
بعد استنجادها بتركي آل الشيخ... مي حريري: قدّمت سيرتي الذاتية لطلب فرصة عمل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More