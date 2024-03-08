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o
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منتدى حوار بيروت عقد اجتماعه الدوريّ... للتأكيد على الجهود الداخلية والخارجية للإسراع في الانتخابات الرئاسية
أخبار لبنان
2024-03-08 | 03:41
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منتدى حوار بيروت عقد اجتماعه الدوريّ... للتأكيد على الجهود الداخلية والخارجية للإسراع في الانتخابات الرئاسية
عقد منتدى حوار بيروت اجتماعه الدوريّ برئاسة النائب فؤاد مخزومي.
وحلّ الخبير الاقتصاديّ توفيق كسبار ضيفًا على الاجتماع، للتداول في أوضاع لبنان والمِنطقة والقضايا الاجتماعية، التي تهم بيروت وأهلها.
ودعا المجتمعون في بيان، الحكومة إلى الانفتاح على الآراء الاقتصادية، لمعالجة الأزمات، بعيدًا من الآراء التي لا تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن بالدرجة الأولى ومعتمدة على مبدأ إرهاق المواطن بالضرائب لتحصيل الإيرادات.
ووجّه المنتدى التحية إلى مؤسسات المجتمع المدنيّ في بيروت على تكاتفها وتضامنها استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم، وذلك تكريسًا للتكافل الاجتماعي بحيث يكون الشهر الفضيل فرصة لتأكيد وحدة المجتمع البيروتي على مبادئ الخير والفضيلة.
وأكّد تأييد الجهود الداخلية والخارجية التي من شأنها تسريع إجراء الانتخابات الرئاسية، داعين أيضًا إلى إجراء الانتخابات البلدية.
وبحث الحاضرون في التطورات المتسارعة على مستوى الملف الفلسطيني، وتداعياته على الوضع اللبناني عموماً وعلى الحدود اللبنانية خصوصًا. وجرى التأكيد على المطالبة بتطبيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته، وفقاً للمبادرة العربية للسلام التي أقرت في قمة بيروت عام 2002 على قاعدة حل الدولتين والأرض مقابل السلام. وأكد المنتدى حرصه على استقرار لبنان وأمنه، وضرورة تحييده عن الصراعات وذلك عبر تطبيق القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، ونشر الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية بالتعاون مع قوات اليونيفيل."
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