مودعون اعتصموا أمام مبنى مصرف لبنان

نفذ العشرات من المودعين اعتصاما قبل ظهر اليوم، أمام مبنى مصرف لبنان في الحمرا رافعين الأعلام اللبنانية واللافتات التي تدعو الى استرداد أموالهم من المصارف.



وترافق الاعتصام مع إطلاق المشاركين الأسهم النارية باتجاه المصرف تعبيرا عن سخطهم من الواقع المالي، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.



هذا وقطعت القوى الأمنية السير عند الطريق المؤدي الى مصرف لبنان وحولت السير باتجاه نزلة كليمنصو، وسجلت زحمة سير كثيفة في المكان بسبب قطع المعتصمين للطريق أمام المصرف.



ولاحقا، أشعل المعتصمون الإطارات أمام المصرف.