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حمية في المنتدى العالمي للمباني والمناخ في باريس: لبنان يسعى دائمًا إلى الإلتزام بمبادىء الإستدامة والحفاظ على البيئة

أخبار لبنان
2024-03-08 | 05:41
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حمية في المنتدى العالمي للمباني والمناخ في باريس: لبنان يسعى دائمًا إلى الإلتزام بمبادىء الإستدامة والحفاظ على البيئة
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حمية في المنتدى العالمي للمباني والمناخ في باريس: لبنان يسعى دائمًا إلى الإلتزام بمبادىء الإستدامة والحفاظ على البيئة

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية خلال إلقائه كلمة لبنان في المنتدى العالمي للمباني والمناخ المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس أن "لبنان كان ولا يزال وسيبقى يسعى دائمًا إلى الإلتزام بمبادىء الإستدامة والحفاظ على البيئة. لا بل أن لدينا حماسًا لتنفيذ تدابير الحفاظ على الطاقة في أبنيتنا، ساعين بجد إلى تحقيق مستقبل أكثر إخضرارًا واستدامة لبلدنا، وذلك وعلى الرغم من كل الصعوبات التي يعانيها البلد والتحديات الماثلة أمامه، ولا سيما في ظل العدوان المستمر على بلدات لبنان، وما ينتج عنه من تدمير للآلاف من المنازل، والتي لا يكترث فيها لحياة المدنيين من أصحابها، فضلًا عن عدم إكتراث هذا العدوان لأن تكون مجهزة بمعايير الحفاظ على الطاقة من عدمها".

وأشار إلى أن "تجربة لبنان المتواضعة في هذا المجال إنطلقت في العام 2005 عندما قامت المديرية العامة للتنظيم المدني وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعداد دراسة حول الحفاظ على الطاقة في المباني في لبنان، والتي خلصت إلى تحديد أربع مناطق حرارية في لبنان بحسب طبيعتها وطوبولوجيتها الجغرافية".

وفي هذا السياق، لفت حمية إلى أنه "في آذار 2017، وبناء على تلك الدراسة، فإنه قد تم إعداد وإصدار كتيب تحت عنوان "معايير المباني الخضراء في لبنان" بالشراكة بين المديرية العامة للتنظيم المدني ونقابة المهندسين في لبنان. إلا أن جائحة كورونا والإنهيار الإقتصادي في لبنان أخرا العمل على قوننة هذه المعايير ووضعها موضع التنفيذ والتطبيق ليفرضها القانون".

وتطرق حمية إلى الإعتداءات المتواصلة للإحتلال الإسرائيلي على البلدات والقرى اللبنانية، فقال: "نجد لزامًا علينا بأن نلفت أنظاركم إلى منطقة الجنوب اللبناني، والتي تشهد ومنذ ما يقرب من الأشهر الخمسة، عمليات عدوانية من قبل الكيان الإسرائيلي المحتل لأجزاء من جنوب لبنان، بحيث تقوم آلة الحرب الإسرائيلية بتدمير الوحدات السكنية فيها، بحيث تبين أن مئات الوحدات السكنية قد تدمرت كليًا، أو جزئيًا وما جاوز التسعة آلاف وحدة قد تضررت بشكل جزئي، وذلك لغاية يومنا هذا، وأعدادها مع الأسف في تصاعد مستمر، وذلك مع تواصل تلك الإعتداءات على بلدنا لبنان، فالعدوان الذي يدمر بيوت اللبنانيين ويعمل على إزالتها هو بالتاكيد ليس بآبه بأن تكون مجهزة بمعايير الحفاظ على الطاقة من عدمها".

وشدد على أن "لبنان سيبقى ملتزمًا بقضية الحفاظ على الطاقة. ونحن مصممون على مواصلة رحلتنا نحو الإستدامة، مستمدين القوة من صمود شعبنا ودعم المجتمع الدولي الذي نتأمله على الدوام".

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