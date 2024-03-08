بيان لشركة BUS عن فاتورة الكهرباء... هذا ما جاء فيه

أصدرت شركة بوتك للصيانة والتشغيل BUS بيانًا توجهت فيه إلى جميع المشتركين في المنطقة الجغرافية الأولى (جبل لبنان الشمالي - محافظة لبنان الشمالي - محافظة عكار).



وأعلمت المشتركين بأن "بناءً على بيان مؤسسة كهرباء لبنان الصادر بتاريخ 6 شباط 2024، وابتداءً من إصدار شهر أيار2023، ستحتسب قيمة فاتورة الكهرباء بالليرة اللبنانية وما يعادلها بالدولار الأميركي (مرفق نموذج عن الفاتورة الجديدة). وبالتالي، بات بإمكان تسديد قيمة الفاتورة بإحدى العملتين حسب الرغبة، وعليه، لا يمكن الدفع بالعملتين معًا أي دفع جزء من المبلغ بالدولار الأميركي وجزء بالليرة اللبنانية."



وأشارت إلى أنه "في حال رغب المشتركون في الدفع بالدولار الأميركي، فهي تطلب تأمين المبلغ كاملًا أو بالحد الأقرب إلى قيمة الفاتورة وذلك بهدف تسهيل عملية الجباية."